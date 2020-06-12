Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19

Ізраїльський медик закликав усіх носити медичні маски і розповів, чому вони є одним із найкращих засобів захисту від COVID-19.

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Про це в блозі на сайті "ГОРДОН" розповів керівник департаменту Першого медичного центру "Іхілов" Тель-Авіва Роман Гольдман. Він заявив, що в їхній клініці за весь час епідемії жоден медик не заразився COVID-19 від пацієнта – одним із найважливіших заходів захисту стали медичні маски.

"Фахівці, справжні, а не з соцмереж, стверджують: маска захищає. Причому в двох напрямках. Здорова людина не вдихне вірус, якщо виявиться поруч із носієм, а хворий не буде викидати його безконтрольно в навколишнє середовище. Є й момент психологічний: у масці люди рідше чіпають себе за обличчя – так говорять медичні психологи. А це саме по собі знижує ризик зараження", – розповів він.

Роман Гольдман uazmi.net

Гольдман також розвіяв міф про нібито марність масок, оскільки вірус занадто малий, щоб його могла зупинити тканина.

"Епідеміологи спростовують це: вірус сам по собі не може перебувати в повітрі. У нього немає крил, він не може літати, і, більше того, в навколишньому середовищі він не активний. Активні віруси перебувають у краплях виділень (зокрема слини) і так можуть потрапити в дихальні шляхи людини. Ці краплі вже досить великі, щоб їх могла затримати навіть саморобна маска з двох-трьох шарів тканини. А медична виготовлена з нетканих синтетичних матеріалів, і поліпропіленові волокна ефективно затримують активні віруси", – заявив медик.

Він послався на дослідження американських та ізраїльських вчених, які повідомляли про те, що видих людини містить два види крапель – великі (розміром більше мікрона) і невеликі аерозольні частинки. Як від перших, так і від других захищає медична маска і дистанція в 1,5-2 метри.

"Аналогічні дослідження проводили і німецькі вчені. Ще на початку пандемії в Німеччині провели експеримент: у місті Йена ввели обов'язкове носіння масок, тоді як по всій решті території країни маски одягали за бажанням. У підсумку в Йені практично припинився приріст хворих, а в інших містах він ішов за наростаючою", – поділився він.

Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19 karandash.news

Також Гольдман розповів про обробку масок. Одноразові засоби захисту дезінфікувати не можна – антисептики і висока температура різко знижують їх ефективність. Такі маски і респіратори можна носити 2-3 години (респіратори до 8 годин), а після необхідно викинути.

"Багаторазові маски обробляти можна. Найпростіший спосіб – ретельно випрати її в гарячій воді з милом, а потім пропрасувати праскою. У жодному разі не можна надягати після обробки вологу маску, вона повинна бути сухою. Правила носіння для багаторазових виробів такі ж, як і для одноразових, – дві-три години, потім міняти і прати", – розповів медик.

Також він поділився думкою, що може мати місце такий результат подій, що маски доведеться носити довго, аж до винаходу і поширення вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, використання маски для обличчя в масштабах усього населення може призвести до зниження передачі COVID-19 до контрольованих рівнів у рамках кожної країни.

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