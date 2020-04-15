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16 квітня • оновлено в 01:07
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Ізраїльський медик назвав найкращий метод профілактики коронавірусу

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При коронавірусі не варто займатися самолікуванням і витрачати гроші на різні ліки в аптеці.

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Для профілактики COVID-19 теж не існує таблеток, розповів в інтерв'ю виданню "Гордон" керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман

"Хочу нагадати всім: не потрібно купувати жодних профілактичних препаратів. Антибіотики теж не потрібні, тому що це не бактеріальний процес, а вірусний. Від вірусів немає антибіотиків. Не потрібно витрачати гроші і купувати все підряд. У важких випадках в умовах стаціонару проводиться дуже серйозне лікування. Все, що ви можете робити для профілактики, – перечекати епідемію вдома", – заявив він.

Не потрібно купувати жодних профілактичних препаратів при коронавірусі

Не потрібно купувати жодних профілактичних препаратів при коронавірусі

Крім того, ізраїльський медик назвав дурістю народне лікування часником, імбиром та перекисом водню.

Він також зазначає, що не можна порівнювати коронавірус із грипом, оскільки захворювання швидко прогресує.

"У нас у клініці недавно померла 40-річна пацієнтка. Так що не потрібно недооцінювати ситуацію. Ця хвороба стосується не тільки бабусь. Так, діти практично не хворіють або переносять вірус у легкій формі. Але в реальності ніхто не застрахований. Хвороба розвивається непередбачувано. Ми навіть не знаємо, які в подальшому можуть бути наслідки для здоров'я людей, які перенесли коронавірус, чи може це спровокувати інші захворювання", – пояснив Гольдман.

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"Питань без відповідей багато, тому що це новий вірус. Він відрізняється тим, що захворювання швидко прогресує. І не треба порівнювати з грипом. При грипі такого стрімкого погіршення ми не спостерігаємо. Навіть якщо з'являються ускладнення, все відбувається зовсім не так. І від грипу хоча б є щеплення. Сподіваємося, скоро з'явиться і щеплення від коронавірусу. В Ізраїлі активно працюють над її створенням, і ми чекаємо, що це станеться приблизно через півроку", – зазначив медик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, киянин Віктор Фантаєв, якого госпіталізували в інфекційну лікарню з коронавірусом, розповів, чим його лікують.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба карантин
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Категория 60+ будут шастать всегда ! Вот надо им и все тут !
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canger ralph
canger ralph
Ivani Rezo, может ты за меня в магазин и в аптеку сходишь, сопляк?
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Суспільство

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