Ізраїль закликав Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані

Глава ізраїльського "коронавірусного центру", професор Роні Гамза закликав президента України Володимира Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана, який в 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.

За його словами, масове святкування може сприяти поширенню COVID-19, передає Reuters.

"Передбачається, що подібні збори викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для систем охорони здоров'я. Також тисячі людей повернуться до Ізраїлю і будуть поширювати вірус далі", – пояснив Гамза.

Щорічно десятки тисяч хасидів з'їжджаються до Умані на Рош ха-Шана (єврейський Новий рік), де вони відвідують могилу рабина Нахмана, який відродив хасидський рух. У 2020 році це свято відзначається з 18 по 20 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має намір ввести обмеження на прибуття великої кількості хасидів в Умань на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що за оцінками Кабміну, в Умань мали прибути від 5 до 10 000 хасидів.