Ізраїль втретє запровадив тотальний карантин

В Ізраїлі з 27 грудня набув чинності третій загальнонаціональний строгий карантин через коронавірус, раніше його вводили у квітні та вересні нинішнього року.

Він триватиме два тижні, пише newsru.co.il. Однак цей термін може бути більшим, якщо кількість нових випадків зараження, які виявляють щодня, не знизиться до 1 тис.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Хезі Леві вже заявив, що жорсткий карантин триватиме не дві, а три-чотири тижні, пише видання.

Карантин у країні оголосили у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження до більш ніж 3 тис. на добу протягом останніх декількох днів, а також через побоювання щодо нової, більш заразної мутації коронавірусу.

Згідно з умовами локдауну:

в Ізраїлі закрилися торгові підприємства, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Робота транспорту запланована за звичайним графіком, але з карантинними обмеженнями заповнюваності – до 50% пасажиромісткості. Так само працюватимуть і потяги.

Кафе та ресторани можуть працювати лише на доставку, перукарні та салони краси, а також всі бізнеси, які ведуть приймання відвідувачів і клієнтів, закриті.

Громадянам дозволено віддалятися від будинків не більше ніж на 1 км. Заборонено приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів (в тому числі в новорічну ніч).

За звичайним розкладом продовжать працювати дитячі садки та школи системи спеціальної освіти. Всі школи та класи в "зелених" і "жовтих" населених пунктах також продовжать навчання в дні карантину.

Дозволено збиратися не більше 20 людям на відкритому повітрі, до 10 осіб – в приміщенні.

Під час нового карантину не працюватиме програма так званих зелених островів, що давала мандрівникам повну свободу дій у туристичних районах Ейлата та Мертвого моря.

В ізраїльській поліції заявили, що врахували "уроки" перших двох локдаунів. Число блокпостів на дорогах скоротили, основний акцент зробили на патрулюванні та контролі над дотриманням обмежень.

Демонстрації в країні не заборонили, але за умови дотримання соціальної дистанції та носіння захисних масок.

За даними американського Університету Джона Хопкінса на 27 грудня, в Ізраїлі інфікувалися коронавірусом 400 099 осіб, з них 3 222 померли.

Статистика поширення ковіду в Ізраїлі gisanddata.maps.arcgis.com

Як повідомив OBOZREVATEL, Ізраїль посилить правила в'їзду громадянам з країн "червоної зони" – України, Білорусі, Туреччини та Болгарії через пандемію в рамках пілотного проєкту "Канфей-Хаіль".

Туристи повинні будуть здавати по два аналізи на COVID-19: перший відразу після приземлення в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві, а другий – по закінченню 10-денного карантину. У разі відмови людині доведеться відбувати 14-денний карантин у спеціально відведених для цього місцях.