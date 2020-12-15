Ізраїль посилить правила в'їзду українцям через COVID-19

Ізраїль посилить правила в'їзду громадянам із країн "червоної зони" – України, Білорусі, Туреччини та Болгарії через пандемію коронавірусу в межах пілотного проєкту "Канфей-Хаіль".

Тепер туристи повинні будуть здавати по два аналізи на COVID-19: перший відразу після приземлення в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, а другий – після закінчення 10-денного карантину, повідомляє yediot.co.il.

У разі відмови людині доведеться відбувати 14-денний карантин у спеціально відведених для цього місцях. У такий спосіб в Ізраїлі хочуть обмежити проникнення вірусу з-за кордону.

Якщо пілотний проєкт виявиться успішним, його дію планують поширити на всіх, хто прибуває з "червоних" країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився першим в Ізраїлі зробити щеплення від COVID-19. Він сказав, що "вірить у вакцини" і що для нього "важливо, щоб ізраїльтяни пройшли вакцинацію".