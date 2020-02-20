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20 лютого • оновлено в 13:05
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев

2.1т
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Граждане Украины, которые прибывают из Уханя, должны быть приняты и будут приняты в любом городе Украины, чем бы они ни были больны - коронавирус, лихорадка Эбола или бубонная чума, потому что они украинцы и наши соотечественники.

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Возвращение здоровых украинцев в нездоровую Украину

Дело государства и общества - принять всех и оказать помощь тем, кому это необходимо.

На мой взгляд, изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев. Изолировать как минимум от уважения, потому что от совести они себя изолировали сами. И это не дискуссионный вопрос вообще.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Roma Roma
Roma Roma
Мы все люди! ЧЕЛОВЕКИ если так понятней! И никто не знает в какой ситуации он окажется завтра! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!!!
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