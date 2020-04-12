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12 квітня • оновлено в 16:25
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Іздрик викликав шалену дискусію, розкритикувавши карантин в Україні

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Відомий поет і письменник Юрій Іздрик, який нещодавно заявив, що сьогоднішня ситуація в Україні – провокація, а карантин через коронавірус не має жодних юридичних підстав, звернувся до українців, які розкритикували його позицію.

Нове звернення до "міленіалів, він написав на своїй сторінці у Facebook. Іздрик зазначив, що у ситуації, що склалася, українці керуються передовсім емоціями, найпотужніша з яких – страх. На його переконання, саме страх може поширюватися куди ефективніше будь-якого вірусу, набираючи ознак реальної пандемії.

"Дивовижний і безпредметний срач, викликаний моїм відеозверненням до міленіалів, вкотре переконав мене, що середньостатистична людина – це ніяка не мисляча істота, а щось на кшталт біоробота з потужним лімбічним (емоційним) апаратом і набором інстальованих актуальною культурою алгоритмів. Думати самостійно вона не хоче і не вміє", – зазначив поет.

"Мені огидно, краще брататися з COVID-19!" Поет викликав дискусію, розкритикувавши карантин в Україні

За його словами, введення карантину в Україні – приклад "психозу планетарного масштабу".

"Очевидно, складність цивілізаційної системи нині перевищує можливості колективного розуму людства – звідси й абсурдність нашої сьогоднішньої поведінки, звідси й та бездумна легкість, з якою ми позбуваємося з такими зусиллями здобутих цінностей. Передовсім – індивідуальної свободи", – написав Іздрик.

За його словами, українці знехтували свободою не для безпеки, а нібито "просто так".

"Людина завжди жертвує свободою заради безпеки. Це нормально – це в нашій природі. Проте я ніколи не думав, що доживу до часів, коли абсолютна більшість тзв Гомо Сапіенсів відмовиться від свободи просто так – зі страху перед черговим вірусом грипу, аж ніяк не найсмертельнішим з усіх, які переживало людство", – зауважив поет.

"Тому мені гидко дивитися на те, що діється довкола. Мені гидко належати до біологічного виду тзв Гомо Сапіенсів. Мені гидко думати, що я доживатиму віку серед вас, мої безмозклі брати і сестри. Я краще брататимуся з вірусом Covid-19. І дуже шкодуватиму, якщо він мене не вб'є", – підсумував Іздрик.

Нагадаємо, що раніше Іздрик записав відеозвернення, у якому висловився про те, що карантин в Україні незаконний, і, у випадку оголошення надзвичайного стану, наслідки будуть дуже сумні.

"Нинішній карантин на разі не має жодних юридичних підстав, і навіть мусора в марлі не мають обгрунтованого права штрафувати вас за прогулянку парком. До того ж вони так само можуть заразитися, як і решта. Але як тільки бодай в одній країні оголосять надзвичайний стан, і епідемія надзвичайних станів пошириться так, як раніше епідемія карантинів — космонавти з бітами, в шоломах і респіраторах отримають право на все: арештовувати, відбирати майно, заходити у ваші домівки. Особливо, коли дійде до голодних бунтів, а до них рано чи пізно дійде",– сказав Іздрик.

Під записом українці розкритикували поета, зазначивши, що лише карантином можна контролювати кількість хворих.

"Я до цієї миті з постмодерністів найбільше саме Іздрика любив читати .А тепер пішов він в ср*ку", "Кукуха поїхала", "Всраний постмодерніст", "Шановний пане Іздрику, давайте Ви будете і надалі радувати нас чудовою поезією і не корчити з себе мікробіолога, бл*ть!", "Трохи не вписується образ цього дядька в концепцію "здорових мізків", "Чувак хворий на голову. На відміну від ГРЗ, від цього вірусу немає ліків, тільки завдяки карантину кількість хворих можна якось контролювати", – йдеться у коментарях.

Інші ж повністю підтримували поета.

"Старий правду говорить. Це глобальний соціальний експеримент", "Репетиція світової диктатури вдалась", "Браво!", "Несамовито аплодую і підтримую кожне слово", – писали українці.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Людина робить висновки спираючись тільки на свої почуття - не мудро так робити.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
ИздрЫк - вот когда тебя в темном переулке начнуть п....ть - ты тоже будешь взывать к тому, что ЭТО "...не имеет никаких юридических оснований...". ?? Права поговорка - долбо.....в не сеют, не жнут - они сами растут. Вот и ты вырос. И еще - иногда с возрастом приходит мудрость, а у тебя возраст пришел один:))
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
юрій ,підписуюсь під кожним твоім - мозгів у людей зовсім не має
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