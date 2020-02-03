У вівторок в Україні триватиме зниження температури повітря: проти сьогоднішніх +5+12 градусів завтра очікується +2+8 градусів. Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях.

Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами. А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон.

У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться - сильні опади, штормовий вітер. На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі. Карта.

Київ, як завжди, випробовуватиме нерви та терпіння синоптиків. Адже столиця буде якраз на межі потужніших процесів та слабших. Все ж більшість прогностичних моделей дають на середу у Києві мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. На тому поки й зупинимося. А поки що не пропускаємо вівторок - у столиці 4-го лютого без істотних опадів, хіба максимум якась мряка, близько +3 градусів.

І ще раз!

5-го лютого в Україні очікується ускладнення погоди - подальше зниження температури повітря, штормовий вітер, сильні опади! Якщо є можливість - важливі справи, особливо будівельні, на відкритому повітрі, дальші подорожі автомобілем краще відкласти. І не варто лякатися некомфортного фізичного стану, циклон - справа серйозна, але, на щастя, тимчасова)

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