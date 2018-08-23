Наши чиновники и депутаты знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке. Уж в этом-то мы можем быть уверены. Вот список тех из них, у кого есть недвижимость и/или дети за границей.

Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) — дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126м2.

Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива "Озеро") — живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.

Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живёт в США.

Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.

Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка "защитивший" наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.

Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.

Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.

Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.

Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции "Единой России") — живёт с сыном в Майами, США.

Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) — дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.

Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.

Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, назвавшая "недоблокадниками" ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде) — дочь Полина живёт в США.

Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, коммунист) — дочь живёт в Италии, куда переехала из Германии.

Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным усыновлением сирот) — сын — совладелец юридической фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое внуков, разумеется, там же.

Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) — сын Роман приговорён к 27 годам заключения в США за кибермошенничество.

Владимир Соловьёв (телепропагандист) — вилла на озере Комо (недалеко от Милана), Италия.

Дмитрий Медведев (председатель правительства РФ, экс-президент РФ) — виноградник (100га) и вилла XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.

Геннадий Тимченко (друг Путина, вице-президент Олимпийского комитета России, один из "королей госзаказа" и крупнейший экспортёр российской нефти) — гражданин Финляндии, жена и дочь — тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ.

Игорь Шувалов (экс-депутат Госдумы, с 2008 по 2018 — первый заместитель председателя Правительства РФ) — замок в Австрии площадью 1480 кв.м, вилла в Дубае, квартира в Великобритании.

Александр Жуков (Первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, Президент Олимпийского комитета России (2010—2018)) — сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу (7500 фунтов) за избиение британца.

Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) — участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.

Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) — квартира и дом в Италии, половина дачи (220м2) в Швейцарии.

Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) — элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) — во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м2.

Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) — домовладение общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 543 м2 в Швейцарии.

Михаил Абызов (министр по делам открытого правительства) — у сына и дочери в пользовании жилой дом в Великобритании.

Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) — дом площадью 489,3 кв.м в Англии.

Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды) — дом 95м2 в Испании. А ведь многие думали, что у Николая отрицательный IQ..

Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) — родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, обеспечив ему тем самым американское гражданство.

Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) — незадекларированная квартира в Дубае площадью 442м2 в роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.

Это не исчерпывающий список, информация будет дополняться и корректироваться по мере поступления. Ссылки на источники не прилагаю, google выдаст их вам при желании десятками.