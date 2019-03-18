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"Із глузду з'їхав?" Путін раптово заговорив українською в Криму: відео

4.6тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін грубо висловився про Україну, заявивши, що буде готовий до переговорів, тільки коли в Києві "переможе здоровий глузд", і показав знання української мови.

Відповідне відео зустрічі з жителями незаконно анексованого Криму в Сімферополі, куди лідер РФ прибув святкувати 5-річчя захоплення півострова, з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова в Twitter.

"Коли здоровий глузд у Києві переможе, тоді будемо будувати з ними відносини", – заявив Путін.

"Російський та український народи ніколи не сварилися. У нас нерозуміння тільки з керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу. Те, що вони коять іноді, викликає острах, так і хочеться запитати по-українському: "Із глузду з'їхав, чи що?" – висловився президент Росії.

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"Із глузду з'їхав?" Путін раптово заговорив українською в Криму: відео

Скріншот з відео

"Із глузду з'їхав?" Путін раптово заговорив українською в Криму: відео

Скріншот з відео

За словами Путіна, українці нібито настільки залякані, що бояться зателефонувати рідним у Росію, оскільки "все прослуховує СБУ".

При цьому, президент РФ запевнив, що незабаром "глибоке коріння нашої спільної історії, культури, віри візьмуть верх над будь-якою "політичною піною" сьогодення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як вулиці анексованого Криму "зачистили" до приїзду Путіна.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїНовини Криму
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Смотрите, его никто не арестовал и не репрессировал за украинский язык в Крыму, что на это скажет алюминиевая пропаганда?
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Все таки Путин молодец
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Иванов Александр
Иванов Александр
У меня к Пете претензия-мало творит,нужно в разы больше!
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