"Із глузду з'їхав?" Путін раптово заговорив українською в Криму: відео

Президент Росії Володимир Путін грубо висловився про Україну, заявивши, що буде готовий до переговорів, тільки коли в Києві "переможе здоровий глузд", і показав знання української мови.

Відповідне відео зустрічі з жителями незаконно анексованого Криму в Сімферополі, куди лідер РФ прибув святкувати 5-річчя захоплення півострова, з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова в Twitter.

"Коли здоровий глузд у Києві переможе, тоді будемо будувати з ними відносини", – заявив Путін.

"Російський та український народи ніколи не сварилися. У нас нерозуміння тільки з керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу. Те, що вони коять іноді, викликає острах, так і хочеться запитати по-українському: "Із глузду з'їхав, чи що?" – висловився президент Росії.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

За словами Путіна, українці нібито настільки залякані, що бояться зателефонувати рідним у Росію, оскільки "все прослуховує СБУ".

При цьому, президент РФ запевнив, що незабаром "глибоке коріння нашої спільної історії, культури, віри візьмуть верх над будь-якою "політичною піною" сьогодення".

Путін: Російська та українська народи ніколи не сварилися. У нас нерозуміння тільки з керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу. Те, що вони творять, іноді просто викликає острах, так і хочеться запитати по-українськи "З глузду с'іхал чи шо?" pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як вулиці анексованого Криму "зачистили" до приїзду Путіна.

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