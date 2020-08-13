Іво Бобула розкритикували в мережі за пост-агітацію з помилками. Фото
Народний артист України Іво Бобул написав дуже дивний пост в Facebook, в якому агітував за Олександра Попова, а також допустив величезну кількість помилок.
Бобул висловив свою думку з приводу майбутніх виборів мера і висунув свої вимоги до нового глави столиці.
"Що таке бути мером? По-перше, потрібно мати хоча б якусь технічну освіту, по-друге – потрібно любити людей, які живуть в Києві. Берегти флору і фауну. Ще якимось дивом допомагати бідним людям вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубки лісів, пенсіонерів і хворих діточок", – написав співак.
У коментарях різко розкритикували артиста за дивний текст, стиль написання і кількість помилок в пості. Деякі припустили, що сторінку Бобула веде його маленький онук.
"Писати – не ваше, дуже багато помилок. Іноді краще співати і посміхатися".
"Капец, ви ж не можете двох слів зв'язати без помилок! Сидів би вже мовчки, люди не знали б всієї міри вашої неосвіченості".
"Підказка як врятувати репутацію. Написати наступний пост: "Мій аккаунт зламали, всі повідомлення від мене були написані зловмисниками))"
"Видно, весь мозок переселився на волосся!!!"
"Шедевр!!! Вирубувати пенсіонерів і дітей дійсно не варто".
"Святий дух при домі... Що це було, і чому воно говорить капслоком?"
"Може, сторінку Бобула веде його малолітні онук? Такі помилки в кожному слові".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний артист України Іво Бобул вважає, що Україна набагато менше, ніж Росія, піклується про своїх талантів – зіркок естради та шоу-бізнесу.