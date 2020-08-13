Іво Бобула розкритикували в мережі за пост-агітацію з помилками. Фото

Народний артист України Іво Бобул написав дуже дивний пост в Facebook, в якому агітував за Олександра Попова, а також допустив величезну кількість помилок.

Бобул висловив свою думку з приводу майбутніх виборів мера і висунув свої вимоги до нового глави столиці.

"Що таке бути мером? По-перше, потрібно мати хоча б якусь технічну освіту, по-друге – потрібно любити людей, які живуть в Києві. Берегти флору і фауну. Ще якимось дивом допомагати бідним людям вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубки лісів, пенсіонерів і хворих діточок", – написав співак.

У коментарях різко розкритикували артиста за дивний текст, стиль написання і кількість помилок в пості. Деякі припустили, що сторінку Бобула веде його маленький онук.

"Писати – не ваше, дуже багато помилок. Іноді краще співати і посміхатися".

"Капец, ви ж не можете двох слів зв'язати без помилок! Сидів би вже мовчки, люди не знали б всієї міри вашої неосвіченості".

"Підказка як врятувати репутацію. Написати наступний пост: "Мій аккаунт зламали, всі повідомлення від мене були написані зловмисниками))"

"Видно, весь мозок переселився на волосся!!!"

"Шедевр!!! Вирубувати пенсіонерів і дітей дійсно не варто".

"Святий дух при домі... Що це було, і чому воно говорить капслоком?"

"Може, сторінку Бобула веде його малолітні онук? Такі помилки в кожному слові".

Іво Бобул написав дивний пост з агітацією за Олександра Попова і купою помилок (Facebook Іво Бобула)

У коментарях користувачі порадили йому співати і посміхатися, а не писати (Facebook Іво Бобула)

Багато хто відзначив, що частину тексту Бобул чомусь написав капслоком (Facebook Іво Бобула)

Коментатори припустили, що аккаунт Бобула або зламали, або його веде онук артиста (Facebook Іво Бобула)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний артист України Іво Бобул вважає, що Україна набагато менше, ніж Росія, піклується про своїх талантів – зіркок естради та шоу-бізнесу.