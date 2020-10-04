Сім'я лікаря-терапевта Івана Венжиновича, який помер від ускладнень COVID-19 у Почаєві Тернопільської області, не отримає компенсацію через його негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний лікар Почаївської лікарні Богдан Кучер. Нагадаємо, компенсація від держави для сімей медиків становить 1 млн 576 тис. гривень у разі загибелі від коронавірусу, якщо лікар заразився під час виконання професійних обов'язків. Якщо загиблий медик заразився не під час роботи з хворими на COVID-19, сім'ї мають виплатити 210 тис. гривень.

Як розповіли колеги Венжиновича, у вересні він був у відпустці, під час якої проявилися симптоми COVID-19.

"Тест на коронавірус не підтвердився, хоча клініка коронавірусу стовідсоткова. Чомусь у нас так буває, що один день усі тести позитивні, а через кілька днів – всі негативні. Хоча в пацієнтів симптоматика однакова. Я не можу пояснити, в чому причини, всі тести відправляємо до Тернополя", – розповів завідувач терапевтичного відділення Почаївської районної лікарні Валерій Бондарчук.

Він зазначив, що смерть лікаря стала ударом для всіх колег і жителів Почаєва. З Венжиновичем чоловік працював 20 років.

"Він був улюбленцем пацієнтів, ніколи не рахував свого часу, люди для нього завжди стояли на першому місці. Як колега завжди підстраховував, таких людей називають "паличкою-виручалочкою", – сказав Бондарчук.

"Для нас це перша втрата серед медиків. Її дуже важко пережити не тільки мені, а й усім нашим колегам, тому що була хороша людина. Іван Федорович надійшов до лікарні як пацієнт із пневмонією, за три доби помер", – додав Кучер.

Він також розповів, що дружина загиблого працює в лікарні завідувачкою лабораторії. У Венжиновича залишилося двоє дітей. Син навчається на медика, дочка ходить у 8-й клас.

"Компенсація від держави його сім'ї не буде виділена, не маємо права. Відпускні будуть нараховані, все відповідно до законодавства", – додав Кучер.

Лікар разом із дружиною. ОК Івана Венжиновича

Як писав OBOZREVATEL, раніше портрет Івана Венжиновича з'явився на бігборді з написом "Спасибі за життя!". Більш детально про лікаря-героя читайте в нашому матеріалі за посиланням.