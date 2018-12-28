В конце года принято подводить итоги, поэтому я сделал небольшой обзор экономической ситуации в ОРДЛО и рассказал о том, в каком состоянии территория, подконтрольная "ЛДНР", подошла к 2019 году.

Итоги неутешительны. Крупнейшие металлургические заводы в Алчевске и Макеевке, которые до 2014 года составляли основу экономики региона, сейчас работают на 20% от довоенной мощности. Думаю, такая же ситуация и в целом в экономике ОРДЛО, и она сейчас работает на 20-25% от старых украинских времен. При этом некоторые заводы стоят вовсе. На "Стироле" зарплату не дают 4 месяца и отдельные сотрудники падают в голодные обмороки. Донецкий металлургический также стоит. Его сотрудники пишут письма российским журналистам, в которых просят еды. При этом цены на продукты перед праздниками сильно подскочили.

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Никаких предпосылок к улучшению этой ситуации в 2019 году нет. Единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО - уезжайте. Никаких улучшений не предвидится.

При анализе ситуации я использовал информацию из открытых источников "ЛДНР, а также из соцсетей (комментарии местных жителей). Подробности в видеоблоге: