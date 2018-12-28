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Денис Казанський
Денис Казанський
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Итоги года в ''ДНР'' и ''ЛНР'': голодные обмороки, рост цен, люди просят еды

26.2тЧитати матеріал російською

В конце года принято подводить итоги, поэтому я сделал небольшой обзор экономической ситуации в ОРДЛО и рассказал о том, в каком состоянии территория, подконтрольная "ЛДНР", подошла к 2019 году.

Итоги неутешительны. Крупнейшие металлургические заводы в Алчевске и Макеевке, которые до 2014 года составляли основу экономики региона, сейчас работают на 20% от довоенной мощности. Думаю, такая же ситуация и в целом в экономике ОРДЛО, и она сейчас работает на 20-25% от старых украинских времен. При этом некоторые заводы стоят вовсе. На "Стироле" зарплату не дают 4 месяца и отдельные сотрудники падают в голодные обмороки. Донецкий металлургический также стоит. Его сотрудники пишут письма российским журналистам, в которых просят еды. При этом цены на продукты перед праздниками сильно подскочили.

Новини
Донбасс поглотила тьма

Никаких предпосылок к улучшению этой ситуации в 2019 году нет. Единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО - уезжайте. Никаких улучшений не предвидится.

При анализе ситуации я использовал информацию из открытых источников "ЛДНР, а также из соцсетей (комментарии местных жителей). Подробности в видеоблоге:

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Дейман Алон, вот и я не пойму! Как пишу о том, что после уничтожения Донбасса вам придётся работать здесь на шахтах и заводах, так все в кусты и ну оттуда орать о "дотационном регионе" и "сброде пьяниц, наркоманов и блядей всех мастей", которых НАДО уничтожить. Так растолкуйте, а зачем вам это всё, если оно вам не надо? Шоб було?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Та ладно! Послушать брехуна Шария, так в ОРДЛО жить лучше чем Швейцарии и Канаде вместе взятым! Поэтому мой совет жителям ОРДЛО несколько другой: "денег нет - но вы держитесь!", "нужно немножко потерпеть!", "совет вам да любовь!"
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Дейман Алон, ну все как обычно у укроскотов, пришли, разрушили и в кусты. Теперь будут сидеть и визжать,что это не они и попрошайничать, что бы вместо них кто то восстановил.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Шо, диня, косточку отрабатываешь? "Голодные обмороки"??!! А у тебя на яме в МГБ голодные обмороки были, чучело?
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Соколов Сергей, соколик, ты бы о своей миске подумал, чепушило!
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Syitnik Gena, що тролль кацапский, сьогодні ти на Обозі пасесься, на миску супу заробляєш. Давай активніше, бо миска буде напівпуста.
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