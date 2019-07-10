Італію "обстріляв" град розміром з апельсин: 18 постраждалих. Фото і відео стихії

В італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсини. Також наразі 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.
Як повідомляє агентство ANSA, в лікарні також вагітна жінка, з ранами на обличчі та голові. Пацієнти, що потрапили в невідкладну допомогу повідомляють про удари і травми, здебільшого в області голови.
Уточнюється також, що порушено рух всередині країни. Зокрема, на шосе, що веде від Терамо до моря, машини в стоять в заторі через погану видимість. У житлових районах пошкоджені автомобілі, багато з розбитим градом лобовим склом (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Град в Італії
Twitter ANSA
Критична ситуація в одній з лікарень Пескари – вода проникла на перший поверх через що були зупинені всі операційні. Крім того, затоплені підвали. Кухні, аптеки і автостоянки вийшли з ладу.
Крім того, агентство повідомляє, що затопило стоянку співробітників міської лікарні. Зо два десятки автомобілів занурені приблизно на 2 метри під воду.
Користувачі Twitter також опублікували безліч фото і відео природного катаклізму.
Наслідки граду в Італії
Twitter Chachi
Град в Італії
Twitter Chachi
Наслідки граду в Італії
Twitter D'Incecco
Hailstorm in Lombardia, Italy. #Lombardia #Italy pic.twitter.com/cQ0RAiM8Ge- Johnny (@Johnnys_Eye) July 10, 2019
Car swept away by flood in Pescara, Italy. #Pescara #Italy #Flood pic.twitter.com/fLao2uL81D- Johnny (@Johnnys_Eye) July 10, 2019
WOW !!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h- WEATHER / METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 10, 2019
I've never seen anything like this in #Pescara #Abruzzo #Italy.... pieces of hail as big as an apple ... This is really scary !!! #climatechange #ClimateEmergency pic.twitter.com/Q4zcAvhLuj- Piero D'Incecco (@piero_dincecco) July 10, 2019
Violent hailstorm in Pescara and on part of the Abruzzo coast, with grains as big as oranges. Eighteen people so far ended up in the emergency room in Pescara due to the wounds caused by hailstones. https://t.co/esyDx7H7mJ- Mafalda (@ Mafalda86908794) July 10, 2019
Omg hailstones size of oranges in #Pescara here 's footage from Snapchat and flooding #Italy #Italia #weather #Tiempo pic.twitter.com/OrxSp8wzRy- AIDEN FRYER 🇬🇧 🏳️🌈 (@AidenLeeds) July 10, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня по декількох регіонах України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Як мінімум, троє людей травмовано. Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області потужна злива й ураган перетворили місто на справжній "апокаліпсис". Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони.
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