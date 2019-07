Італію "обстріляв" град розміром з апельсин: 18 постраждалих. Фото і відео стихії

В італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсини. Також наразі 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.

Як повідомляє агентство ANSA, в лікарні також вагітна жінка, з ранами на обличчі та голові. Пацієнти, що потрапили в невідкладну допомогу повідомляють про удари і травми, здебільшого в області голови.

Уточнюється також, що порушено рух всередині країни. Зокрема, на шосе, що веде від Терамо до моря, машини в стоять в заторі через погану видимість. У житлових районах пошкоджені автомобілі, багато з розбитим градом лобовим склом (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Град в Італії Twitter ANSA

Критична ситуація в одній з лікарень Пескари – вода проникла на перший поверх через що були зупинені всі операційні. Крім того, затоплені підвали. Кухні, аптеки і автостоянки вийшли з ладу.

Крім того, агентство повідомляє, що затопило стоянку співробітників міської лікарні. Зо два десятки автомобілів занурені приблизно на 2 метри під воду.

Користувачі Twitter також опублікували безліч фото і відео природного катаклізму.

Наслідки граду в Італії Twitter Chachi

Град в Італії Twitter Chachi

Наслідки граду в Італії Twitter D'Incecco

Violent hailstorm in Pescara and on part of the Abruzzo coast, with grains as big as oranges. Eighteen people so far ended up in the emergency room in Pescara due to the wounds caused by hailstones. https://t.co/esyDx7H7mJ - Mafalda (@ Mafalda86908794) July 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня по декількох регіонах України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Як мінімум, троє людей травмовано. Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області потужна злива й ураган перетворили місто на справжній "апокаліпсис". Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони.

