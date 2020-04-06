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6 квітня • оновлено в 18:11
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Італія "обганяє" Україну з коронавірусом на 30 днів: посол озвучив прогноз

1.1т
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Процес поширення коронавірусу в Україні приблизно на 30 днів "відстає" від процесу поширення в Італії.

"Я бачив, які помилки були в Італії, і я дуже сподіваюся, що ті заходи, які застосовуються в Україні, не допустять розвитку епідемії за італійським сценарієм", – сказав в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний посол України в Італії Євген Перелигін.

За його оцінками, в цьому допоможуть жорсткі карантинні заходи, які були запроваджені в Україні своєчасно.

Італія "обганяє" Україну з коронавірусом на 30 днів

Італія "обганяє" Україну з коронавірусом на 30 днів

"Головна проблема (в Італії, – Ред.), що щодня з'являється кількість інфікованих, яких медицина не може "перетравити" і не може надати адекватну допомогу", – пояснив дипломат.

У цьому контексті він розповів про те, що ситуація з поширенням коронавірусу в північних і південних регіонах країни кардинально відмінна. Так, на півдні Італії "кількість інфікованих та померлих набагато менша, ніж на півночі, тому що медицина справляється з цією проблемою", – сказав він.

Говорячи про групу українських медиків, які прибули до Італії для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом, посол сказав "Головний принцип такий: надаючи допомогу в Італії, ми отримуємо досвід для того, щоб використовувати його в Україні, якщо це буде необхідно".

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Італії зафіксовано 128948 випадків зараження коронавірусом. 15887 осіб померло, 21815 видужало. В Україні відповідні цифри такі: 1319, 38 і 28.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Карантин в Україні Коронавірус Ексклюзив
Місце
Італія
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