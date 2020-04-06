Процес поширення коронавірусу в Україні приблизно на 30 днів "відстає" від процесу поширення в Італії.

"Я бачив, які помилки були в Італії, і я дуже сподіваюся, що ті заходи, які застосовуються в Україні, не допустять розвитку епідемії за італійським сценарієм", – сказав в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний посол України в Італії Євген Перелигін.

За його оцінками, в цьому допоможуть жорсткі карантинні заходи, які були запроваджені в Україні своєчасно.

Італія "обганяє" Україну з коронавірусом на 30 днів

"Головна проблема (в Італії, – Ред.), що щодня з'являється кількість інфікованих, яких медицина не може "перетравити" і не може надати адекватну допомогу", – пояснив дипломат.

У цьому контексті він розповів про те, що ситуація з поширенням коронавірусу в північних і південних регіонах країни кардинально відмінна. Так, на півдні Італії "кількість інфікованих та померлих набагато менша, ніж на півночі, тому що медицина справляється з цією проблемою", – сказав він.

Говорячи про групу українських медиків, які прибули до Італії для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом, посол сказав "Головний принцип такий: надаючи допомогу в Італії, ми отримуємо досвід для того, щоб використовувати його в Україні, якщо це буде необхідно".

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Італії зафіксовано 128948 випадків зараження коронавірусом. 15887 осіб померло, 21815 видужало. В Україні відповідні цифри такі: 1319, 38 і 28.

Як писав OBOZREVATEL:

В Україні з 6 квітня набуває чинності ряд новацій від Кабміну, які підсилюють карантинні обмеження.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, захопило мережу.

Після повернення з Італії українські медики зможуть відразу приступити до роботи. Лікарі будуть проходити обсервацію прямо в установах охорони здоров'я та при цьому ділитися досвідом з іншими медиками.

Раніше Євген Перелигін поділився подробицями про перший робочий день українських медиків в італійському регіоні Марке.

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