"Італійці до нас не приходили": музей в Радомишлі втягнули в коронавірусний скандал

У музеї домашньої ікони "Радомисль" (знаходиться в Радомишлі Житомирської області) спростували інформацію, що хвора на коронавірус мешканка Радомишля була їх відвідувачкою. Таку новину 13 березня поширили українські ЗМІ з посиланням на джерела. І додали, що нібито за півтора тижні до візиту пенсіонерки музей відвідували туристи з Італії.

"Насправді там не було цієї жінки, а тим паче, групи туристів з Італії, які цілували у нас ікони", – обурилися у пресслужбі замку-музею "Радомисль".

Очільник міста Радомишля Володимир Тетерський каже, що новину про відвідування пенсіонеркою музею прочитав в ЗМІ. І намагався перевірити, але підтвердження цієї інформації не знайшов.

Замок "Радомисль" wikipedia.org

"Вона відвідувала церкву, це підтвердили і родичі. Але про те, що була в музеї ікони, який знаходиться в нашому місті, інформації немає. Ми вже з'ясували, хто був у церкві. Встановили всіх людей, поговорили з ними і попередили, як себе поводити і на що звертати увагу. Це невелика капличка, в якій в той день було зо два десятки людей", – сказав Тетерський.

Нагадаємо, що 12 березня коронавірус знайшли у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Відомо, що мешканка Радомишля недавно повернулася з Польщі. Також після повернення в Україну вона відвідувала церкву, де могла заразити людей.

Крім того, в Радомишлі ввели режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусів COVID-19 в світі перевищило 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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