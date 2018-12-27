''Ісус в**ав би по куполу'': Росію викрили у брехні про ''миролюбного'' патріарха Кирила

Російські пропагандисти в ефірах своїх шоу брешуть про "миролюбного" патріарха Кирила.

З такою заявою в своїй гумористичній програмі "Вечір з Яніною Соколовою" виступила українська ведуча (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"А може, дарма ми повстали проти Московського патріархату?! Адже його воробейшество патріарх Кирило такий чудовий, такий миролюбний, просто образ Господній", – з іронією зазначила Соколова.

Патріарх Кирило скріншот

Вона представила вирізку з пропагандистської телепрограми РФ, де розхвалювали главу РПЦ за те, що той "молиться за мир", а інших слів із вуст патріарха "ніколи не почуєте". Однак, Кирило неодноразово говорив про війну. Зокрема, він закликав росіян "духовно і подумки мобілізуватися". А конфлікт у "сусідній" Сирії називав "захистом Вітчизни".

"Це участь наших людей у воєнних діях. Поки ця війна носить оборонний характер, вона є справедливою", – говорив патріарх Кирило.

"Якби Ісус Йосипович почув термін "справедлива війна", він як би взяв його, і як в**ав по цьому білому куполу. А потім змусив ще й другу щоку підставити", – сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жорстко відповіла у відповідь на заяву пропагандистів про те, що СБУ нібито записала всіх священиків УПЦ МП в агенти Росії у буклети про терористичну діяльність РФ в Україні.