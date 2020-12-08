Історія з побиттям учня заступницею директора на Львівщині отримала справедливий фінал

Заступницю директора з виховної роботи в селі Потелич на Львівщині звільнили після того, як педагогиня побила учня.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Жовківської районної державної адміністрації. Після того, як спеціальна комісія розглянула інцидент з учителькою, було ухвалено, що цей факт є неприпустимим і неправомірним у педагогічній практиці вчителя.

Також випадок між учителькою та учнем обговорили на нараді з директором школи. Після цього було видано відповідний наказ.

Крім цього, комісія рекомендувала практичному психологу школи провести роботу з учнівським та педагогічним колективами.

"Комісія вважає недоцільним продовження педагогічної професійної діяльності вчителя і клопоче про її звільнення. Згідно з наказом 64-к Потелицької ЗОШ I-III ступенів було вирішено звільнити з посади заступницю директора з виховної роботи, 07.12.2020 р. за згодою двох сторін", – зазначено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сільській школі на Львівщині вчителька української мови та літератури застосувала фізичну силу до школяра, роздаючи йому потиличники. Пізніше чиновниками у сфері освіти було створено комісію для розгляду цього питання і вжиття відповідних заходів.