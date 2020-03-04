Українців вразила історія сім'ї загиблого воїна ЗСУ Петра Третяка. Його дружина, син і невістка, незважаючи на втрату близької людини, вирішили продовжити справу захисника і також вступили до лав української армії.

Зворушливими враженнями про рідних Героя на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook поділилася волонтерка Марина Соколова. Всього за кілька годин із моменту публікації її пост зібрав 12 тисяч лайків, понад 450 коментарів і 1 100 репостів.

"Так буває, що ворог підступно вбиває одного нашого військового, а натомість отримує цілу династію, яка буде боротися з ним до кінця. Тому що вони точно знають ціну війни! На фото – сім'я підполковника (посмертно) Петра Третяка, заступника командира дивізіону 55 ОАБр "Запорозька Січ" з морально-психологічного забезпечення: дружина Оксана, син Андрій, дочки Таня і Юля та невістка Настя. 6 серпня 2014 вони залишилися без рідної людини. Але жоден з них не опустив руки, і сьогодні майже в повному складі вони захищають Україну", – написала Соколова.

Сім'я Третяків Facebook "Повернись живим"

Так, у 2017 році службу в 55-й бригаді почав старший син загиблого Героя. За словами Андрія, потрапити в підрозділ, де 12 років ніс службу його батько, для нього було справою честі. Заради цього він навіть написав листа міністру оборони, а потім і особисто зустрівся. В результаті зараз старший лейтенант Андрій Третяк служить у тому ж дивізіоні, де до 2014 року служив його батько. Чоловік є заступником командира батареї з МПО і разом зі своїм підрозділом перебуває в зоні ООС.

"Цього місяця до нього приєднається дружина і колега в одній особі – лейтенантка Анастасія Третяк. А недавно з ротації в зону ООС повернулася старша солдатка Оксана Третяк – дружина загиблого Петра Третяка. Зараз вона радіотелеграфістка – на початку 2018 її життя, вже вдруге після 2014-го, зробило поворот на 180 градусів, і вихователька дитячого садка з 20-річним досвідом, стала на захист нашого з вами миру", – пише про сім'ю Третяка волонтер.

Сама вдова Героя зізналася, що не бачить у своєму рішенні нічого несподіваного, адже армія в її житті була завжди (рідний брат захисниці – також військовослужбовець ЗСУ).

"А тим часом молодші, 11-класниця Таня і третьокласниця Юля, звикли до ротації і до того, що вже багато років їм доводиться постійно чекати когось із рідних з війни", – завершила Соколова свою розповідь про родину загиблого воїна.

У коментарях українці захопилися патріотизмом Третяків і залишили їм величезну кількість слів подяки за захист миру та спокою рідної країни.

"Схиляємо голови перед вами, наші захисники-патріоти. Боже, бережи всю вашу сім'ю і всіх воїнів", "Всій вашій сім'ї низький уклін", "Божого вам благословення. Низький уклін і щира подяка за наш спокій", "Слава Героям, я пишаюся вашою родиною, здоров'я й удачі", "Ви гордість України! Дай Бог усе, що потрібно, бережи цю сім'ю. Вічна світла пам'ять, Героям України!", "Ви приклад, ви є гордістю нашою і нашої України", – пишуть люди.

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