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4 березня • оновлено в 11:37
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Історія військової династії загиблого Героя ЗСУ зворушила українців

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Українців вразила історія сім'ї загиблого воїна ЗСУ Петра Третяка. Його дружина, син і невістка, незважаючи на втрату близької людини, вирішили продовжити справу захисника і також вступили до лав української армії.

Зворушливими враженнями про рідних Героя на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook поділилася волонтерка Марина Соколова. Всього за кілька годин із моменту публікації її пост зібрав 12 тисяч лайків, понад 450 коментарів і 1 100 репостів.

"Так буває, що ворог підступно вбиває одного нашого військового, а натомість отримує цілу династію, яка буде боротися з ним до кінця. Тому що вони точно знають ціну війни! На фото – сім'я підполковника (посмертно) Петра Третяка, заступника командира дивізіону 55 ОАБр "Запорозька Січ" з морально-психологічного забезпечення: дружина Оксана, син Андрій, дочки Таня і Юля та невістка Настя. 6 серпня 2014 вони залишилися без рідної людини. Але жоден з них не опустив руки, і сьогодні майже в повному складі вони захищають Україну", – написала Соколова.

Сім'я Третяків

Сім'я Третяків

Facebook "Повернись живим"

Так, у 2017 році службу в 55-й бригаді почав старший син загиблого Героя. За словами Андрія, потрапити в підрозділ, де 12 років ніс службу його батько, для нього було справою честі. Заради цього він навіть написав листа міністру оборони, а потім і особисто зустрівся. В результаті зараз старший лейтенант Андрій Третяк служить у тому ж дивізіоні, де до 2014 року служив його батько. Чоловік є заступником командира батареї з МПО і разом зі своїм підрозділом перебуває в зоні ООС.

"Цього місяця до нього приєднається дружина і колега в одній особі – лейтенантка Анастасія Третяк. А недавно з ротації в зону ООС повернулася старша солдатка Оксана Третяк – дружина загиблого Петра Третяка. Зараз вона радіотелеграфістка – на початку 2018 її життя, вже вдруге після 2014-го, зробило поворот на 180 градусів, і вихователька дитячого садка з 20-річним досвідом, стала на захист нашого з вами миру", – пише про сім'ю Третяка волонтер.

Сама вдова Героя зізналася, що не бачить у своєму рішенні нічого несподіваного, адже армія в її житті була завжди (рідний брат захисниці – також військовослужбовець ЗСУ).

"А тим часом молодші, 11-класниця Таня і третьокласниця Юля, звикли до ротації і до того, що вже багато років їм доводиться постійно чекати когось із рідних з війни", – завершила Соколова свою розповідь про родину загиблого воїна.

У коментарях українці захопилися патріотизмом Третяків і залишили їм величезну кількість слів подяки за захист миру та спокою рідної країни.

"Схиляємо голови перед вами, наші захисники-патріоти. Боже, бережи всю вашу сім'ю і всіх воїнів", "Всій вашій сім'ї низький уклін", "Божого вам благословення. Низький уклін і щира подяка за наш спокій", "Слава Героям, я пишаюся вашою родиною, здоров'я й удачі", "Ви гордість України! Дай Бог усе, що потрібно, бережи цю сім'ю. Вічна світла пам'ять, Героям України!", "Ви приклад, ви є гордістю нашою і нашої України", – пишуть люди.

Історія військової династії загиблого Героя ЗСУ зворушила українців

Історія військової династії загиблого Героя ЗСУ зворушила українців

Історія військової династії загиблого Героя ЗСУ зворушила українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на українців справила враження історія кохання жінки-воїна ЗСУ Валерії Бурлакової, яка втратила на війні свою другу половину. Захисниця розповіла, як пережила горе і про свою місію в мирному житті.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
История семьи тронула украинцев. Тронутые украинцы читают эту хрень и становятся ещё более тронутыми.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Сльозы на очах.
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2
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hunt andres
hunt andres
Отмороженная семейка. Укроинство - это диагноз.
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