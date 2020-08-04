Історія пса-рятівника воїнів ООС зворушила українців: служить на передовій і передбачає обстріли

У мережі шириться зворушлива історія про чотирилапого друга воїнів ЗСУ, який несе з ними службу на передовій – песика Коврика.

Нею поділився ветеран російсько-української війни, волонтер Андрій Римарук на сторінці фонду "Повернись живим". Він зазначив, що собака став уже справжньою зіркою на позиціях захисників, адже врятував чимало життів своєю інтуїцією.

"Знаємо, що нашу сторінку читає багато військових, і деякі одразу впізнають цього легендарного пса, корінного жителя околиці Авдіївки. Знайомтесь, це – Коврик! Він живе на усім відомій позиції "Зеніт" від самого початку війни. Він був другом і помічником 95-ї, 93-ї, 128-ї, 72-ї, 25-ї, 92-ї, 54-ї бригад та підрозділу "Дикі качки". Цей рудий низькорослий пухнастик – справжній друг", – пише волонтер.

Пес Коврик, який живе на позиціях ЗСУ в Авдіївці Facebook "Повернись живим"

За його словами, улюбленець воїнів завжди зустрічає гостей, лащиться, майже ніколи не гавкає і дуже швидко бігає. Особливо, коли відчуває небезпеку.

"Якщо Коврик із неймовірною швидкістю біжить до підвалу, хлопці готуються до чергового обстрілу російських найманців. Похибка небезпеки – відсотків 10, коли Коврику жарко або хочеться спати", – зазначив Римарук.

У коментарях до допису українці захопилися вірністю маленького друга Героїв та адресували йому й армійцям теплі слова підтримки і близько 2 тисяч вподобань. "Справжній друг", "Герой", "Друг", "Тільки не кидайте його там, хлопці", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі набув розголосу допис про незвичну улюбленицю воїнів ООС – вівцю, яка живе із захисниками на самісінькій передовій та без остраху їсть просто із їхніх рук.