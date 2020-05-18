Киянка підхопила коронавірус, але три тижні лікувала ГРВІ. Історія хворої на COVID-19 у подробицях

Раїсі Стаднюк – 23 роки, й вона звичайна випускниця одного з київських вишів. Три дні тому дівчина дізналася, що хвора на COVID-19.

Результату тесту на коронавірус довелося чекати 10 днів, а весь цей час у неї була висока температура й ломота в тілі. Зараз Раїса проходить поступовий етап відновлення та почувається краще.

Як дівчина підхопила небезпечний вірус, що пережила та з якими труднощами намагається вилікуватися – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чекати результати тесту довелося довго

27 квітня в дівчини піднялася температура до 37,2. Далі були й досить звичні для коронавірусу симптоми – тіло здавалося "ватним", весь час хотілося прилягти на ліжко й поспати. Такий стан у Раїси загалом тривав майже 5 днів, вона пояснювала собі це простими перепадами жіночого організму.

На 6-й день ситуація погіршилася й температура підскочила до 38. "Багато хто мене заспокоював, мовляв, ти ж дівчина, а в них часто підскакує температура перед жіночими днями тощо. Загалом, поговоривши зі своїм хлопцем, я все ж таки зважилася поїхати в одну з приватних клінік. Одягнувши маску, рукавички, я викликала таксі", – розповідає Раїса.

На місці дівчина записалася до терапевта. Лікарка послухала пацієнтку, виміряла температуру, рівень сатурації кисню (у Раїси він становив 𝗦𝗽𝗢𝟮 – 𝟵𝟵% за норми в 95%), тиск і в результаті наполягла на проведенні тесту на COVID-19. Все це відбулося 4 травня.

Раїса Стаднюк Facebook: raisa.stadniuk

"На той момент у мене було дуже червоне горло, легке першіння, температура 38, ломота тіла й слабкість. Кашлю або нежитю не було. Далі я оплатила аналізи, заповнила багато бланків, кілька анкет (де вказала також і дані про тих людей, з якими контактувала останнім часом), і мене завели в маніпуляційний кабінет, де взяли аналіз. Це було дуже неприємне відчуття, але що поробиш. Ще важливо – в приватній клініці я заплатила 700 грн лише за проведення аналізу, далі зібраний матеріал уже відправили в державну лабораторію", – пояснила Стаднюк, а також додала:

"Після всього лікарка відправила мене додому. Виписала на випадок погіршення самопочуття пити парацетамол і лісобакт. Я так і лікувалася весь цей час. До того ж постільний режим, чай із лимоном".

Результат тесту дівчина чекала цілих 10 днів, із лікарні їй зателефонували лише 14 травня. Хоча лікарка ще під час першої зустрічі сказала, що якщо коронавірус знайдуть, то це трапиться на 2-3-й день після тесту.

Раніше OBOZREVATEL із посиланням на голову МОЗ Максима Степанова писав, що в середньому результати ПЛР-тесту повинні бути відомі на 3-4 день після його проведення. Чому лікарня так довго не повідомляла про позитивний результат аналізу, незрозуміло.

Раїса стверджує, що з моменту початку карантину вона намагається максимально дотримуватися всіх правил. За весь час вона тісно контактувала тільки з двома людьми, зрідка виходила за покупками й працювала дистанційно.

Після офіційного підтвердження COVID-19 у двох контактних осіб взяли проби – одна з них показала негативний результат. Результати другої поки невідомі.

Facebook: raisa.stadniuk

Захворіла в лікарні?

Раїса Стаднюк допускає, що з урахуванням її запобіжних заходів підхопити коронавірус вона могла в лікарні (з великою часткою ймовірності), аптеці або таксі. За кілька днів до перших симптомів дівчина відвідала офтальмолога (у неї було запалення ока, й без медичної допомоги терпіти вже не могла). На прийом вона приїхала трохи раніше, тому якийсь час їй довелося посидіти біля кабінету, в загальній черзі з іншими пацієнтами.

Ще один можливий варіант – таксі. Дівчина під час цієї поїздки до лікарні користувалася послугами однієї зі служб тричі. На прийом до лікаря, в аптеку та для повернення додому. У всіх трьох випадках вона викликала різні машини, але намагалася дотримуватися дистанції й перебувала в масці.

Третій варіант – безпосередньо аптека.

"Там було 4 віконця, всі фармацевти стояли в рукавичках і з масками. Але я чітко пам'ятаю, як поруч зі мною стояла дивна жінка. У неї задзвонив телефон, вона зняла рукавичку, маску й почала кричати: "Алло, Наташо! Алло, я тебе погано чую..." Їй навіть фармацевт зробив зауваження, але вона ніяк не відреагувала й після своєї покупки пішла. До того ж вона була безпосередньо біля мене, й мені в той момент не вдалося якось відійти від неї. Нас тоді в аптеці всіх цей випадок дуже занепокоїв", – пояснює Раїса.

Facebook: raisa.stadniuk

Зараз дівчина видужує, але щонайменше до кінця місяця буде на самоізоляції. Температури вже немає, залишилося лише легке першіння в горлі, слабкість.

Найближчим часом вона пройде ще один аналіз на коронавірус. Оскільки в Раїси немає свого сімейного лікаря, ПЛР-тест вона, ймовірно, зробить усе в тій же приватній клініці, де їй і скажуть фінальний результат.

"Я до останнього думала, що це зі мною не трапиться, пройде повз мене й моїх близьких. Але, на жаль. Мені дійсно "пощастило" переносити хворобу зараз, у легкій формі, тому більш ніж упевнена, що багато хто з нас безсимптомно перехворів на цю гидоту. Я ж стала випадково зафіксованою людиною, якій у потрібний момент лікар порадила пройти тест. А так би могла перехворіти вдома, скинувши всі симптоми на звичайну ГРВІ", – підсумувала Раїса.