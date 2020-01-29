"Історія про неймовірну відвагу і хоробрість": Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських героїв, які загинули в бою під Крутами в 1918 році.

Голова держави поклав квіти до Пам'ятного хреста героям Крут. Відео опублікувала пресслужба Офісу президента на Facebook. (Щоб подивитися відео, проскрольте новина до кінця)

"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія перш за все не про перемогу або поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичних і геополітичних наслідки. Це, перш за все, про неймовірну відвагу і хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист української держави і змогли зупинити противника, який значно переважав їх за чисельністю і зброєю", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що сьогоднішні захисники України на сході послужать гідним прикладом майбутнім поколінням українців.

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розбив два популярних міфу про бій під Крутами.

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