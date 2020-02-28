Головна Новини
28 лютого • оновлено в 05:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

1.2т
Читати матеріал російською

Український сегмент інтернету підірвав пост про пухнастого побратима воїнів ЗСУ на Донбасі – кота Толіка. Улюбленець живе на позиціях 93 бригади Холодного Яру і звеселяє військові будні захисників.

Зворушливу історію улюбленця Героїв опублікували на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за три години з моменту публікації пост зібрав близько 2 тисяч лайків, понад 80 коментарів і понад 100 репостів.

"На Толіку тут все тримається", "Толік і його молода команда", "Ми всі в гостях у Толіка". Вечір. Кухня, обладнана у бліндажі. До позицій ворога – трохи більше кілометра. Бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр передають Толіка з рук в руки. Толік – кіт, який дістався військовим у "спадок" від бригади, яка стояла на цьому напрямку до них", – розповідають волонтери.

Кіт Толік

Кіт Толік

Facebook "Повернись живим"

За їхніми словами, ніхто точно не знає, коли саме кіт з'явився на позиціях і яке його справжнє ім'я. Але це не заважає Толіку вальяжно заходити в бліндаж і сідати посередині, адже він полюбився всім бійцям і сам прив'язався до них.

"Толіку, це прильоти. А як ти хотів?" – говорить один з бійців, кидаючи на підлогу біля кота шматок сардельки. І в бліндажі здіймається регіт", – завершили кумедну розповідь про чотирилапого друга воїнів.

У коментарях українці залишили безліч теплих слів на адресу бійців і захопилися зворушливою історією про дружбу з "бойовим" котом. Крім того, багато хто з них поділилися своїми спогадами про фронтових улюбленців.

"А у нас ось такий живе", "Це кішка і звали її Їжачок, і я за нею дуже сумую", "Бережіть себе, наші захисники Батьківщини. Повертайтеся з Толіком", "Нехай ангел вас береже, а ти, Толіку, бережи наших хлопчиків", "Дякую за Україну! Повертайтеся живими! Бережіть себе і Толіка!", "Толік нагадує солдатам про мирне життя вдома і піднімає настрій в їх важких побутових умовах. Молодці хлопці!", "Шановний Толіку! І всі наші захисники! Нехай Бог вас береже! І повертайтеся живими!" – пишуть люди під дописом.

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Історія про кота-побратима воїнів ЗСУ зворушила українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Даже животные идут в ато. Хотя, а вдруг кот сепар. Спрашивали у него чей Крым?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги