Український сегмент інтернету підірвав пост про пухнастого побратима воїнів ЗСУ на Донбасі – кота Толіка. Улюбленець живе на позиціях 93 бригади Холодного Яру і звеселяє військові будні захисників.

Зворушливу історію улюбленця Героїв опублікували на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за три години з моменту публікації пост зібрав близько 2 тисяч лайків, понад 80 коментарів і понад 100 репостів.

"На Толіку тут все тримається", "Толік і його молода команда", "Ми всі в гостях у Толіка". Вечір. Кухня, обладнана у бліндажі. До позицій ворога – трохи більше кілометра. Бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр передають Толіка з рук в руки. Толік – кіт, який дістався військовим у "спадок" від бригади, яка стояла на цьому напрямку до них", – розповідають волонтери.

Кіт Толік Facebook "Повернись живим"

За їхніми словами, ніхто точно не знає, коли саме кіт з'явився на позиціях і яке його справжнє ім'я. Але це не заважає Толіку вальяжно заходити в бліндаж і сідати посередині, адже він полюбився всім бійцям і сам прив'язався до них.

"Толіку, це прильоти. А як ти хотів?" – говорить один з бійців, кидаючи на підлогу біля кота шматок сардельки. І в бліндажі здіймається регіт", – завершили кумедну розповідь про чотирилапого друга воїнів.

У коментарях українці залишили безліч теплих слів на адресу бійців і захопилися зворушливою історією про дружбу з "бойовим" котом. Крім того, багато хто з них поділилися своїми спогадами про фронтових улюбленців.

"А у нас ось такий живе", "Це кішка і звали її Їжачок, і я за нею дуже сумую", "Бережіть себе, наші захисники Батьківщини. Повертайтеся з Толіком", "Нехай ангел вас береже, а ти, Толіку, бережи наших хлопчиків", "Дякую за Україну! Повертайтеся живими! Бережіть себе і Толіка!", "Толік нагадує солдатам про мирне життя вдома і піднімає настрій в їх важких побутових умовах. Молодці хлопці!", "Шановний Толіку! І всі наші захисники! Нехай Бог вас береже! І повертайтеся живими!" – пишуть люди під дописом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Міністерство оборони України опублікувало ролик про те, як коти на лінії фронту допомагають українським військовослужбовцям. У сюжеті розповідається про кота на ім'я Гарфілд, який любить армійські вафлі і піднімає настрій бійцям.

А в європейський День кота, 17 лютого, українські військові влаштували в мережі кумедний флешмоб і поділилися милими фото з фронтовими улюбленцями.

Нагадаємо, в мережі також виник ажіотаж довкола історії собаки Патрона, який несе службу на передовій разом з господарем і після поранень навіть носить власний бронежилет.

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