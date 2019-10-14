Я многое могу понять. Но почему праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают славяне - да еще и как один из самых главных православных праздников - для меня феерическая загадка.

Вы хоть знаете, что празднуете, друзья мои?

Википедия в разделе "Смысл видения" приводит всего лишь одну строчку. Всего одну: "Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили".

Да, это так. Войска, действительно, отступили.

Теперь вопрос, о котором так стыдливо умалчивает Википедия.

О котором так стыдливо умалчивают вообще все попы.

Чьи войска и от какого города отступили?

А войска славян. От Константинополя.

В 910 году Киевский князь Аскольд с войском древних русов челнами пришел под Константинополь, взял его в осаду, собирался штурмовать, но 14 октября на Черное море пал туман, поднялся шторм, флотилия русских челнов заблудилась, была разметана штормом и в итоге потонула к чертям собачьим почти в полном составе.

И жители Константинополя были спасены.

Вы б, блин, прежде чем радостные пляски плясать и поклоны бить, первоисточники, штоль, почитали.

"Повесть временных лет", например:

"В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошёл уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идёт походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же с трудом вошёл в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями Божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море её полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".

Это и есть Покрова Святой Богородицы.

Которая своим покрывалом (туманом) укрыла святой город от орд варваров славян.

С тех пор греки празднуют этот день как день спасения от диких славян.

А что празднуют в этот день славяне?

Гибель своего войска? То, что Богородица отвернулась от нас, диких киевских язычников во главе с норвежским бандитом, и спасла своих любимчиков греков - и вы теперь считаете этот день унижения себя господом нашим богом своим великим праздником? Что деды воевали и потонули?

Или что? Или где? Или как?

Киевская дружина пришла в Константинополь, греки стали молиться, бог греков сжалился над ними, наслал на киевлян шторм, всех их попереубивал, в Киев вернулась жалкая кучка разгромленных воинов - и в Киеве этот праздник празднуют как один из главных!

Наш Бог нас убил во славу наших врагов - давайте веселиться! Ура!

Какой год офигиваю от этого дня.

Ну, с праздником, что сказать.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Приват-банк карта номер: 5363 5423 0856 3718

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78

Мегафон: +7 926 558 57 89

Долларовая карта "Привата": 5363 5423 0856 3759

Карта "Приват" для переводов в евро: 5363 5423 0856 3775

BENEFICIARY: BABCHENKO ARKADIY

ADDRESS: 52В, YEVHENA SVERSTYUKA, APT. 94

KIEV, 02002, UKRAINE

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK

SWIFT CODE: PBANUA2X

ACCOUNT: 4149629300509742

Для переводов из США:

INTERMEDIARY BANKJP MORGAN CHASE BANK

SWIFT: CHASUS33

ABA: 021000021

Спасибо.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!