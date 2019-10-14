Я многое могу понять. Но почему праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают славяне - да еще и как один из самых главных православных праздников - для меня феерическая загадка.
Вы хоть знаете, что празднуете, друзья мои?
Википедия в разделе "Смысл видения" приводит всего лишь одну строчку. Всего одну: "Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили".
Да, это так. Войска, действительно, отступили.
Теперь вопрос, о котором так стыдливо умалчивает Википедия.
О котором так стыдливо умалчивают вообще все попы.
Чьи войска и от какого города отступили?
А войска славян. От Константинополя.
В 910 году Киевский князь Аскольд с войском древних русов челнами пришел под Константинополь, взял его в осаду, собирался штурмовать, но 14 октября на Черное море пал туман, поднялся шторм, флотилия русских челнов заблудилась, была разметана штормом и в итоге потонула к чертям собачьим почти в полном составе.
И жители Константинополя были спасены.
Вы б, блин, прежде чем радостные пляски плясать и поклоны бить, первоисточники, штоль, почитали.
"Повесть временных лет", например:
"В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошёл уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идёт походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же с трудом вошёл в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями Божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море её полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".
Это и есть Покрова Святой Богородицы.
Которая своим покрывалом (туманом) укрыла святой город от орд варваров славян.
С тех пор греки празднуют этот день как день спасения от диких славян.
А что празднуют в этот день славяне?
Гибель своего войска? То, что Богородица отвернулась от нас, диких киевских язычников во главе с норвежским бандитом, и спасла своих любимчиков греков - и вы теперь считаете этот день унижения себя господом нашим богом своим великим праздником? Что деды воевали и потонули?
Или что? Или где? Или как?
Киевская дружина пришла в Константинополь, греки стали молиться, бог греков сжалился над ними, наслал на киевлян шторм, всех их попереубивал, в Киев вернулась жалкая кучка разгромленных воинов - и в Киеве этот праздник празднуют как один из главных!
Наш Бог нас убил во славу наших врагов - давайте веселиться! Ура!
Какой год офигиваю от этого дня.
Ну, с праздником, что сказать.
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