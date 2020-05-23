Історія не вчить Україну, ми довіряємо ворогові – головний герой "Чорного ворона" про відносини з Росією

В Україні люди не роблять висновків з трагічної історії, повторюючи одні й ті ж помилки, довіряючи ворогові.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український актор, головний герой фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк.

За його словами, події, які йому довелося "пережити" у фільмі, і те, що в даний час відбувається в Україні (збройний конфлікт на Донбасі, анексія Криму) – паралельні. Історія України немов повторюється через 100 років.

Тарас Цимбалюк і кадр із фільму "Чорний ворон" Колаж

"Звичайно, події, описані у фільмі "Чорний ворон", паралельні тому, що відбувається в Україні сьогодні. На жаль, люди не роблять ніяких висновків з трагічної історії, вони наступають на одні й ті ж граблі постійно продаються тощо. Це все дуже страшно, але, на жаль, не повчально", – сказав він.

Цимбалюк зазначив, що в Україні мала кількість людей знає "хворобливу і трагічну" історію нашої країни.

"Як ця земля захищалася всі ці століття, скільки крові було пролито. І все одно ми довіряємо ворогові, робимо одні і ті ж помилки. Ще й між собою не можемо досягти ніяких поглядів однодумців, а це зсередини робить нас слабкіше", – додав актор .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль в гучному українському творі – серіалі "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження стрічки.

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