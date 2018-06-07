Росія живе ще гірше, ніж ми - кримчанка

Український півострів Крим ось уже 4 роки як перебуває в окупації Російської Федерації. Дії Кремля вже призвели до екологічних катастроф, зубожіння населення і тотальної корупції.

Що ж іще залишилося за кадром українських і світових ЗМІ про життя Криму через 4 роки? Відсутність якісних продуктів, занедбана освіта і медицина, викорінення української мови, погіршення умов для ведення бізнесу - про це OBOZREVATEL поговорив із кримським блогером Ілоною Карачан.

- Ілоно, я так розумію, що ви і народилися у Криму, і проживаєте весь цей час там?

Так.

- Хотілося б почути, що змінилося на півострові за час окупації від кримчанки, яка 22 роки прожила в незалежній Україні, в українському Криму - і вже 4 роки у Криму "російському".

- Варто зрозуміти одну просту істину: твоє життя може змінитися докорінно за 3 тижні - усі прожиті 29 років протягом трьох тижнів канули в небуття.

І хоча якоїсь моторошної картини немає - скажімо, в Ялті і будинки всі цілі, і люди з руками і ногами ходять - морально від цього ще гірше. Тому що, якби не було дому, прилетів якийсь снаряд, життя склалося б інакше за всі ці роки - а так всі ці мельхіорові ложечки і виделочки, будинок на місці і ти сидиш і чахнеш над ним. Дуже важко.

Новини Крим впевнено перетворюється на пустелю

А побут змінився для кожного по-своєму. Скажімо, для мене змінилося багато чого: на сьогодні я не їм те, що їла раніше, не заправляю машину тим, чим заправляла, не користуюся тими банківськими послугами - всього, що було раніше, тепер немає.

Порожня ялтинська набережна

Навіть мобільний зв'язок - паршивий: не можна додзвонитися людині протягом 10-15 хвилин, хоча і живете в одному місті. Все змінилося.

- Як відрізняється робота в Росії від України?

- Робота в усіх змінилася. І при цьому змінилися і умови самої роботи: якщо раніше всі новини обговорювалися в курилках, то тепер вони не обговорюються ніде - всі покурили і розбіглися по робочих місцях.

Зараз кожен одне за одним стежить - це називається "доповідати начальнику, щоб отримати смски".

Російська система влаштована таким чином, що на невеликих підприємствах всі люди дивляться одне на одного як на потенційного ворога або як на об'єкт якогось фінансового заохочення.

Тобто, якщо у тебе оклад 6-8 тисяч (а оклади в Росії - дуже маленькі), але ти себе покажеш і будеш близький до начальника, у тебе будуть "смски" тисяч за 15-20. І ти, відповідно, зможеш виживати.

- А як зараз із веденням бізнесу? Може є знайомі, які ведуть бізнес?

- Ведення бізнесу в РФ - взагалі дуже цікава тема.

Адже люди вважають, що якщо ти приходиш до величезного офісу, то даєш користь своїй країні. Хоча ти можеш сидіти цілий день в якомусь Фейсбуці або "Однокласниках" і постити котиків.

Але якщо ти підприємець або у тебе якесь підприємство з 5 працівниками - ти "нехороша" людина.

Зараз спливають такі радянські слова як "перекупник", "спекулянт". Тобто це не вважається бізнесом, якщо ти поїхав кудись купив щось і сюди привіз - тепер це називається спекуляція.

І люди вважають, що ціни підвищилися не через те, що подорожчав бензин, або що всюди треба платити хабарі, (скажімо, за паром - щоб машину перегнати - треба заплатити 100 тисяч) - для них головне зло - це нещасний підприємець, який привіз тобі кофтину, яка за України коштувала 100 грн, а тепер - 10 тисяч.

Але при цьому нікому не цікаво, що в усе це він вклав свої кошти - вони просто, відповідно до проведеної політики, бачать в цьому підприємцеві зло. Тому що декларується: всі повинні ходити на роботу і працювати на пана - і тоді життя буде як у Радянському Союзі.

Тому підприємців і ненавидять нижчі верстви населення, які нічого не хочуть робити і за яких думає телевізор.

Плюс немає такого поняття як єдиний податок в Україні - коли ти заплатив ставку і тебе більше нічого не цікавить.

В РФ є спрощена система оподаткування, але вона виглядає інакше: від валового доходу треба заплатити 6%, що само по собі є значним податком, плюс треба заплатити до Пенсійного фонду (2 тис. рублів на місяць, тобто 1 тис. гривень), плюс таке ж обов'язкове медичне страхування, в розмірі 400 руб. (тобто 120 грн).

Новини Росія різко скоротила авіарейси до Криму

Тобто все це ти маєш заплатити незалежно від того, чи займаєшся ти підприємницькою діяльністю, чи ні - зареєстрований підприємцем, отже повинен ці гроші платити щомісяця.

- Тобто бізнес стало вести складніше?

- Так. Плюс тебе зобов'язують обов'язково найняти бухгалтера, якщо у тебе немає економічної освіти.

Та й в принципі зобов'язують багато, чого - я думаю, будь-який підприємець в Україні, кричав би "зрада".

- Український бізнес пішов з Криму чи все-таки залишився?

- Ви маєте на увазі власників?

- Підприємства українські, можливо, магазини українські були, залишилися?

Українські магазини перереєструвалися відповідно до російського законодавства ще у 2014 році - вони не чекали повернення України. Залишилися тільки україномовні вивіски типу СІЛЬПО - але при цьому в чеку нічого подібного немає.

Український магазин "Сільпо" у Сімферополі

Якісь українські товари, безумовно, є. На якихось зупинках продають навіть харківську ковбасу - але щоб це були якісь промислові масштаби, такого немає.

При цьому ні для кого не секрет, що у Криму працює завод Фірташа, куди весь Армянськ ходить на роботу. Швидше за все, це домовленість - щоб Армянськ не вимер від голоду. Тому що місцеві не можуть заради доходу навіть здавати житло військовим - для тих його побудували.

- Що стосується українських продуктів, російські все-таки витіснили українську продукцію чи ще ні?

- Вони не витіснили в плані попиту споживчого - їм просто немає альтернативи. Адже Путін ввів контрсанкції проти Заходу і України, заборонив їсти нормальні продукти - тому тепер всі просто вимушені їсти те, що є.

Немає здорової конкуренції - тут ти змушений їсти те, що тобі дають.

- Вартість товарів відповідає якості?

- Зовсім ні.

І виявилося, що всього лише 4 роки тому ми добре жили - були і "молочка" з Польщі, й інші продукти якісніші.

А тепер я особисто взагалі перейшла на інше харчування - для того, щоб більш-менш добре харчуватися, доводиться кудись їхати, битися з митниками, провозити тощо.

- Тобто у Криму західних продуктів практично немає, санкції діють?

- Є, але через санкції вони продаються "з-під прилавків". Цим займаються певні магазини, про які, мені здається, знають всі наглядової органи, і які, на мою думку, з цього мають певний зиск, адже там все це продається в рази дорожче.

Наприклад, прошутто італійське в Ялті коштує 450 руб за 80 грам. Тобто кілограм, грубо кажучи, 5 тис. руб., а це 2 тис. гривень. Я думаю, в Україні таких цін немає.

Новини Українська співачка вирушила до окупованого Криму

- Як ви оцінюєте співвідношення цін на продукти, на комунальні послуги, із середньою заробітною платою в Криму?

Моя знайома нещодавно звільнилася з ФПС - через те, що на 15 тис. руб. вона жити не може. Тобто непомірних зарплат, про які українці мають лише мріяти, немає. 15 тисяч руб - це 7.5 тис. гривень.

- Це державна служба, в Україні державна служба теж не щедро оплачувана, на жаль.

- Дивіться: 15 тис. рублів - це менше 300 дол. а мій чоловік колись працював у податковій поліції України - і хоча він ще до 2014 року вийшов на пенсію, вже тоді отримував на держслужбі в Україні 800 доларів.

Плюс у 2014 році всі казали, що мінімальна зарплата в РФ - 40 тис. руб. На момент анексії це було 1 200 доларів. У підсумку ж люди отримують 250 доларів. І це на держслужбі в Росії - де, здавалося б, люди повинні отримувати великі гроші - але ж ні.

Великі гроші в Росії - лише у високого керівництва.

- Як люди намагаються вижити в цій ситуації, вони виїздять кудись на заробітки? До Росії, наприклад, багато людей виїхало на заробітки чи це вважається безглуздим?

- Заробляється не в Росії - заробляється в Москві. Росія ж живе іще гірше, ніж Крим, бо для деяких регіонів 15 тисяч - блакитна мрія.

Але оскільки у нас звикли отримувати 500-600 доларів, то теперішній стан - коли наполовину менше, а живеш ніби як в країні, де має бути в рази більше, людям незрозумілий.

Через це в одних з'являється агресія, а деякі намагаються їхати - але там себе вони не знаходять, адже виходить, що ті, кого начебто врятували, приїздять і намагаються відібрати шматок хліба.

Для росіян все добре в телевізорі, але коли до них приходить якийсь чоловік і каже, що він з Криму і йому треба допомогти - ніхто не радіє тому, що "Кримнаш", і допомагати йому ніхто не збирається.

При тому що все це розбивається об елементарні, копійчані питання.

- Ось знаменита фраза Медведєва: "Грошей немає, але ви тримайтеся". Тримаєтесь?

- Так, і якщо ви хочете грошей, йдіть у бізнес.

- Відчувається якесь фінансове покращення на самому півострові, розвиток інфраструктури, будівництво лікарень, шкіл тощо? Є якесь покращення в цьому плані?

- У 2014 році, коли останній мер Ялти, який був обраний ялтинської громадою, Ілош втік у невідомому напрямку, на його місце під час підготовки до "референдуму" прийшов Коронал. І він сказав: "Ви всі, дорогі ялтинці забудете про латковий ремонт, бо його більше не буде". І знаєте, він був правий - його дійсно немає. Бо тепер дороги навіть не латають.

За час анексії у, скажімо, Ялті не побудувалося нічого - жодна нова школа, жодна нова лікарня. А якщо брати єдину в місті Лівадійську лікарню - їй добудували тільки придаток до хірургічного корпусу, в якому нікого немає, тому що туди ніхто не може взяти направлення в поліклініці.

Лівадійська міська лікарня

Тобто картинка створена, але користуватися ти нею не можеш.

Новини За скільки можна відпочити в Україні та чому Крим не врятує навіть міст

І щоб підсумувати медичну тему: кілька днів тому з вікна Ялтинської міської клініки викинувся чоловік - бо йому відмовили в госпіталізації. Такого за України не було.

- А діти до школи ходять?

- Так.

- Що змінилося у сфері освіти? Прославляють російську міць? Перекручують історію?

- Все залежить від педагогічного складу: у нас школа платна, тому крім бюджетного фінансування є ще спонсорування від батьків. Ми щомісяця платимо 6 тис. руб - і поки, слава Богу, ці гроші не йдуть на вивчення гімнів і чогось подібного.

Але якість навчання в рази впала.

Скажімо, у мене старший син закінчував 2 клас, коли прийшла Росія. У 3-му класі він взяв перше місце на Всеросійській олімпіаді. Тобто дитина, який проживала і навчався на території, де начебто мали знищувати російську мову і не дозволяти нею розмовляти, чомусь виграла Олімпіаду. При тому, що все це відбувається за гроші - для того, аби стати учасником, треба заплатити.

При цьому кількість англійської мови скорочується: якщо у нас цього року 2 години проплачено з бюджету, а 1 годину - з батьківського фонду, то вже наступного року у нас залишиться 1 "бюджетна" година.

Наголос робиться на російську мову та літературу.

І це при тому, що до російської літератури особисто у мене багато питань - незважаючи на всі розповіді про те, що "це світова класика", не можна будувати життя і ростити майбутнє покоління на розповідях баринів, що міняли свій народ на хортів.

- Який стан справ з українською мовою і літературою у школах?

- У нас немає ні української мови, ні літератури.

При тому, що у 2 класі в кінці року було батьківські збори, де запитували, яку мову бажано вивчати додатково. Ми написали "українська", але такої можливості нам не надали навіть у вигляді факультативних занять.

Хоча у Криму визначено 3 офіційні мови: російська, українська і кримськотатарська.

Новини В Україні розповіли про серйозні проблеми Криму

- А україномовні школи присутні у Криму?

- Ні. В Ялті українська школа припинила існування у 2014 році. Тобто, у травні продзвенів останній дзвінок, діти склали іспити - і з 1 вересня 2014 року вона перестала бути українською.

При цьому вони навіть зняли портрет Тараса Шевченка, що висів у холі на першому поверсі.

- І ці люди заявляють, що в Україні утискають російськомовних?

Так, а що стосується розвитку інфраструктури, наприклад, побудували новий термінал аеропорту - зробили подію з хештегом "будуємо майбутнє".

Новий термінал сімферопольського аеропорту

А у нас що - аеропорту не було? Він у нас був міжнародний. Я у Стамбул літала: годину десять - і я вже у Стамбулі. А тепер, щоб злітати до Стамбулу, мені треба виїхати рано вранці з Ялти, пройти всі кордони, митниці, і лише увечері я буду в Херсоні, де мені треба буде переночувати - і тільки наступного дня я вирушаю да Стамбула.

Другу частину інтерв'ю з кримським блогером Ілоною Карачан читайте незабаром на OBOZREVATEL.