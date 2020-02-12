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13 лютого • оновлено в 02:56
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"Тільки народила, лікуйся спокійно": історія кохання воїна ЗСУ, який втратив на війні ногу, зворушила українців

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Дружина українського захисника Володимира Мацька народила йому сина, поки боєць перебував на лікуванні після втрати ноги на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа. Вона розповіла, що Мацько воював у зоні ООС у складі 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр".

"28 січня цього року під час виконання бойового завдання стався підрив і Володя втратив нижню кінцівку, таку ж травму отримав його побратим", – написала Губа.

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Історія воїна ЗСУ, який втратив ногу на Донбасі, зворушила мережу

Історія воїна ЗСУ, який втратив ногу на Донбасі, зворушила мережу

Колаж

Спочатку військового евакуювали в 59-й мобільний госпіталь, потім відправили до лікарні Харкова, а потім – до Києва.

"3 лютого, тільки ми після евакуації приземлилися в аеропорту Києва, мені подзвонила моя кохана дружина Віка і сказала: "Вітаю, любий! Я тільки що народила тобі другого сина! Не турбуйся, у нас все добре, лікуйся спокійно", – розповів Мацько.

Дружина українського захисника Вікторія з новонародженим

Дружина українського захисника Вікторія з новонародженим

facebook.com/tpguba

"Віка самостійна, працьовита і дуже відповідальна, вона доросла не за роками. Їй всього 20, а вона виховує вже двох синів", – написала Губа.

Її пост зібрав безліч коментарів. Користувачі мережі вітають родину з поповненням і бажають чоловікові якнайшвидшого одужання.

Зауважимо, Мацько родом з Апостолівського району Дніпропетровської області.

Володимир Мацько

Володимир Мацько

facebook.com/tpguba

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали позицію українських захисників біля населеного пункту Новотишківка Луганській області, де щодня відбуваються обстріли з боку російських окупантів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
фотографии Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Теперь три рта кормить надо.Ждём Вику в России.
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