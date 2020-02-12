"Тільки народила, лікуйся спокійно": історія кохання воїна ЗСУ, який втратив на війні ногу, зворушила українців

Дружина українського захисника Володимира Мацька народила йому сина, поки боєць перебував на лікуванні після втрати ноги на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа. Вона розповіла, що Мацько воював у зоні ООС у складі 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр".

"28 січня цього року під час виконання бойового завдання стався підрив і Володя втратив нижню кінцівку, таку ж травму отримав його побратим", – написала Губа.

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Спочатку військового евакуювали в 59-й мобільний госпіталь, потім відправили до лікарні Харкова, а потім – до Києва.

"3 лютого, тільки ми після евакуації приземлилися в аеропорту Києва, мені подзвонила моя кохана дружина Віка і сказала: "Вітаю, любий! Я тільки що народила тобі другого сина! Не турбуйся, у нас все добре, лікуйся спокійно", – розповів Мацько.

Дружина українського захисника Вікторія з новонародженим facebook.com/tpguba

"Віка самостійна, працьовита і дуже відповідальна, вона доросла не за роками. Їй всього 20, а вона виховує вже двох синів", – написала Губа.

Її пост зібрав безліч коментарів. Користувачі мережі вітають родину з поповненням і бажають чоловікові якнайшвидшого одужання.

Зауважимо, Мацько родом з Апостолівського району Дніпропетровської області.

Володимир Мацько facebook.com/tpguba

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

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