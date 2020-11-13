Історики показали архівне фото виступу російського хору перед Рейхом

В мережі оприлюднили архівне фото, на якому зазнімкували виступ російського національного хору перед нацистами під час Другої світової війни.

Світлину оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія". Вона датована 1942 роком. Зокрема, зазначається, що мова йде про колектив "Бояр".

Як видно на фото, виконавці в російських автентичних костюмах позують на сцені на тлі нацистських свастик та орла.

Виступ російського хору "Бояр" перед нацистами у 1942 році. Telegram-канал "Розсекречена історія"

Підписники каналу із сарказмом відреагували на знімок й прокоментували його переінакшеними кліше російської пропаганди. "А фашисти в Україні, так що ж це виходить?", "Діди співали", – жартують українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: