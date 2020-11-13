Історики показали архівне фото виступу російського хору перед Рейхом
В мережі оприлюднили архівне фото, на якому зазнімкували виступ російського національного хору перед нацистами під час Другої світової війни.
Світлину оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія". Вона датована 1942 роком. Зокрема, зазначається, що мова йде про колектив "Бояр".
Як видно на фото, виконавці в російських автентичних костюмах позують на сцені на тлі нацистських свастик та орла.
Підписники каналу із сарказмом відреагували на знімок й прокоментували його переінакшеними кліше російської пропаганди. "А фашисти в Україні, так що ж це виходить?", "Діди співали", – жартують українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі згадали знакове фото, на якому зафіксовано момент братання червоноармійців і гітлерівців на початку Другої світової війни.
Також 22 вересня минули 81-ші роковини з моменту вторгнення радянських військ в українські міста Львів і Стрий, які у 1939 році входили до складу Польщі.
Історики показали красномовне фото, датоване тим же днем. На ньому зафіксовано спільний парад Червоної армії та гітлерівських військ у ще одному окупованому місті тодішньої Польщі – Бресті.