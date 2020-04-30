Любителі СРСР часто згадують про смачний пломбір по 20 копійок, який, на їхню думку, був виготовлений згідно з нормами ГОСТу – із натурального молока радянської корівки, без консервантів і пальмового масла.

Однак це було не так, і правда про найкращі ласощі тих часів може "боляче вдарити" по уявленнях про Союз тих, хто в ньому народився. Про це на своїй сторінці у Facebook написав популярний український історик і блогер Павло Бондаренко.

Він зазначив, він особисто пам'ятає, яка черга вибудовувалася в його сільському магазині, коли туди привозили два ящики того самого пломбіру – в пом'ятих вафельних стаканчиках, без упаковки й тільки з "квадратною паперовою блямбою прямо на морозиві".

Так робили морозиво в СРСР Facebook/Павло Бондаленко

На переконання історика, якби таке "чудо" запропонували в сучасному магазині – людина неодмінно б влаштувала грандіозний скандал через антисанітарію, зовнішній вигляд морозива і його кількість.

"Тому що зазвичай виявлялося, що між дном стаканчика і масою морозива залишалося трохи повітря. Грам так на 10-15 нетто. М'ятим воно було навіть не тому, що навалом в картонній коробці лежало, а через те, що декілька разів розморожувалося і заморожувалося знову. Але навіть якщо морозиво якимось дивом не було пом'ятим – їсти його було проблематично, тому що спершу вафельні стаканчики протікали з усіх боків, та й взагалі дуже швидко розмокали", – пише Бондаренко.

Пломбір із СРСР Facebook/Павло Бондаленко

Він також наголосив, мовляв, радянських жителів обдурили навіть щодо "ГОСТівского стандарту" виготовлення таких ласощів. Оскільки пломбір у СРСР не робили згідно з ГОСТ 1966 року, а за ТУ.

"До того ж були роки, коли в кожній республіці-сестрі існували свої ТУ на морозиво залежно від ситуації з надоями молока від кожної окремо взятої корови. За ТУ морозиво робили з рослинних жирів і це в кращому випадку. В гіршому "бодяжили" комбіжир, додавали крохмаль і борошно, а на початку славних 1980-х вершкові сорти морозива замінили молочними: вершковий пломбір залишився тільки в Москві та Ленінграді", – підсумував Бондаренко.

Варто зазначити, що в коментарях під його постом щодо правди про ці ласощі в СРСР розгорілася дискусія. Одні підписники сперечалися через справжню ціну морозива, стверджуючи, що воно коштувало не 20, а 19 копійок. Другі підтвердили слова про вафельні стаканчики, що розвалювалися, та іншого. Але все-таки ті, хто застав життя за Союзу, запевнили, що пломбір був смачним, адже альтернативи тоді було не так багато.

Коментарі користувачів Facebook/Павло Бондаленко

Коментарі користувачів Facebook/Павло Бондаленко

Коментарі користувачів Facebook/Павло Бондаленко

Коментарі користувачів Facebook/Павло Бондаленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Міровіч розповів про те, що в СРСР спочатку не знали, як їсти банани, ці ласощі в ті часи було справжнім дефіцитом – їх міняли навіть на автомати.

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