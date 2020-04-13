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13 квітня • оновлено в 11:12
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/ Суспільство

Історик розкрив головний феномен нації: Україна не зникне!

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Учений і публіцист Ярослав Грицак заявив, що Україна має сильний запас міцності у вигляді суспільства, тому здатна витримати будь-яку кризу.

Таку думку він озвучив у інтерв'ю "Фактам". На його переконання, є надії, що нинішня криза буде подолана, а тому краще зосередитися на плануванні життя в посткризовий період.

"Україна має певний запас міцностів першу чергу не як економіка або як держава, а як суспільство ... Ми вистоїмо. Так що не будемо лякати себе тим, що Україна зникне", – зазначив Грицак.

"Україна не зникне!" Історик розкрив головний феномен нації

Він нагадав, що на рахунку країни не одна криза, однак всі вони стираються і кожна нова сприймається, як перша.

"Ми якось зовсім забули, що в 1994 році вийшли з страшної політичної, економічної і національної кризи, яка призвела до відходу Кравчука і нових виборів. Тоді ми стояли на порозі розпаду держави та навіть громадянської війни. Ми вже розслабилися і забули про "російську весну" 2014 року", – зазначив історик.

Грицак закликав не думати про крах, а зосередиться на реформах в Україні після виходу з кризи.

"Україна вистоїть, якщо вистоїть світ. Якщо він не зійде з розуму і не дійде до гірших варіантів таких, як м'який апокаліпсис ... Давайте вже сьогодні думати, що буде після кризи і після Зеленського. Україна досі не виконала свого домашнього завдання по реформуванню, і жоден карантин нас від цього завдання не звільняє", – нагадав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий поет і письменник Юрій Іздрик, який недавно заявив, що сьогоднішня ситуація в Україні – провокація, а карантин через коронавірус не має ніяких юридичних підстав, звернувся до українців, які розкритикували його позицію.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Слова нации )) Сельдь творогам ))
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан шесть лет назад хотели иметь пенсии по 80 $, а зарплаты в среднем 250 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти во,йна? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"если выстоит мир" - звісно світ вистоїть аж до Суду - інше питання яке то буде життя. Вірю Господу! Не даремно ми маємо Його Об'явлення.
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