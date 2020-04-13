"Україна не зникне!" Історик розкрив головний феномен нації

Учений і публіцист Ярослав Грицак заявив, що Україна має сильний запас міцності у вигляді суспільства, тому здатна витримати будь-яку кризу.

Таку думку він озвучив у інтерв'ю "Фактам". На його переконання, є надії, що нинішня криза буде подолана, а тому краще зосередитися на плануванні життя в посткризовий період.

"Україна має певний запас міцності – в першу чергу не як економіка або як держава, а як суспільство ... Ми вистоїмо. Так що не будемо лякати себе тим, що Україна зникне", – зазначив Грицак.

Він нагадав, що на рахунку країни не одна криза, однак всі вони стираються і кожна нова сприймається, як перша.

"Ми якось зовсім забули, що в 1994 році вийшли з страшної політичної, економічної і національної кризи, яка призвела до відходу Кравчука і нових виборів. Тоді ми стояли на порозі розпаду держави та навіть громадянської війни. Ми вже розслабилися і забули про "російську весну" 2014 року", – зазначив історик.

Грицак закликав не думати про крах, а зосередиться на реформах в Україні після виходу з кризи.

"Україна вистоїть, якщо вистоїть світ. Якщо він не зійде з розуму і не дійде до гірших варіантів – таких, як м'який апокаліпсис ... Давайте вже сьогодні думати, що буде після кризи і після Зеленського. Україна досі не виконала свого домашнього завдання по реформуванню, і жоден карантин нас від цього завдання не звільняє", – нагадав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий поет і письменник Юрій Іздрик, який недавно заявив, що сьогоднішня ситуація в Україні – провокація, а карантин через коронавірус не має ніяких юридичних підстав, звернувся до українців, які розкритикували його позицію.

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