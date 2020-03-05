За часів Київської Русі на території сучасної України вже існувала староукраїнська мова. Це доводить лексика літературних пам'яток того часу, а також написи на стінах Софії Київської.

Як зауважив доктор історичних наук, заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" В'ячеслав Корнієнко, в графіті періоду Київської Русі є безліч прикладів чисто української "побудови" слів, пише "Радіо Свобода".

"Ту мову ми називаємо староукраїнською. Зокрема, наш філолог Віктор Мойсеєнко, дослідник Реймського Євангелія, виявив: автор Євангелія переписав наявний текст, відтворивши особливості церковнослов'янської мови в українській редакції. Деякі уривки він писав так, як чув, – деякі виправляв, якщо бачив, що неправильну букву написав, виправляючи її за каноном церковнослов'янської мови", – каже історик.

Реймське Євангеліє "Радіо Свобода"

Корнієнко також додав, що серед мовних особливостей Реймського Євангелія можна знайти найближчі аналогії з найдавнішими графіті Софійського собору.

"Велика кількість українізмів фіксується у XI-XII столітті: ми проводили підготовку до друку написів на хорах Софійського собору і, наприклад, там є напис XII століття "соромно бути", також є згадки про князя Володимира – і, до речі, на наших графіті він ніколи не був "князєм Владіміром". А кримінальні справи і торгові суперечки розглядалися "на суді", а не "на судє", – розповів він, зазначивши, що на стінах древнього храму можна знайти навіть деякі зразки тогочасної нецензурної лексики.

Графіті на стінах Софійського собору "Радіо Свобода"

Також історик звернув увагу на напис про день похорону князя Ярослава, в якому також є суто українські лінгвістичні конструкції. Наприклад, слово "успіння", а не "успєніє", як в російській мові.

"На підставі сукупності результатів досліджень і вивчення письмових пам'яток ми можемо впевнено сказати: в середовищі населення Київської держави розмовною мовою була та, яку можна назвати староукраїнською, як її філологи називають", – підсумував Корнієнко.

Графіті на стінах Софійського собору "Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Інституту української мови Національної академії наук повідомили, що обсяг українського лексикону може досягати 1 млн слів. При цьому однотомний тлумачний "Словник української мови" 2016 року містить 165 тис. слів, а "Український лексикон кінця XVIII-початку XXI століття: словник індекс у 3-х томах" (2017) – близько 300 тис. слів.

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