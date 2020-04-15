Паніка навколо коронавірусу створює більше проблем, ніж сама хвороба. Лікарі стверджують, що чимало українців за найменшого підвищення температури починають нервуватися, чи то 36,8, чи 37,1. Саме тому в соціальних мережах набирає популярність онлайн-підтримка тих, хто підозрює у себе вірус. Кожен може знайти номер потрібного лікаря й поділитися переживаннями, а можливо діагностувати у себе недугу.

В одній з таких груп OBOZREVATEL знайшов лікарку-фтизіаторку, Анну Борисівну, яка поділилася цікавими історіями зі своєї роботи за останній місяць. Вона також порадила українцям, що робити, якщо підозрюєш у себе коронавірус.

Не COVID-19, а ГРВІ чи туберкульоз

Анна Борисівна працює в одній з міських лікарень Києва. За фахом вона фтизіаторка, займається лікуванням дихальних шляхів людини (спеціалізується на туберкульозі). Після початку пандемії замислилася про те, щоб допомогти пацієнтам, які підозрюють у себе нову недугу.

"Розумієте, є багато людей, які думають, що у них COVID-19. Щоб вони зайвий раз не ходили в лікарню, не заразилися самі й не ставили "під удар" лікарів, вирішила допомагати їм онлайн. Я надала свої контакти в одній із груп у Facebook, де безкоштовно кожен охочий може зі мною зв'язатися. В жодному разі не можу замінити реальну консультацію з лікарем, але принаймні скерувати людину в потрібне русло мені під силу", – розповідає Анна Борисівна.

З її слів, за останній місяць надійшли десятки дзвінків від українців з усієї країни і навіть з найближчого зарубіжжя – Польщі, Чехії. Багато хто боїться, що у них коронавірус. Люди телефонують щодня, мінімум двічі-тричі. Трапляється, що й більше.

"У перші дні було багато дзвінків, переважно панічних. З розряду: "Лікарю, доброго дня. Я сиджу на карантині вдома, у мене віднімається права рука, а ще відчуваю пирхота в горлі. Напевно, це китайська зараза, адже я був 3 дні тому на роботі і міг підхопити недугу від колег. Що мені тепер робити?". Таких історій вистачає і сьогодні", – розповідає лікарка.

Найчастіше у людей діагностують звичайне ГРВІ та після прийому препаратів від застуди все проходить. Але є незвичайні випадки.

На пам'яті Анни Борисівни, таких було всього три. Перший стосувався українського заробітчанина в Чехії, у якого була субфебрильна температура близько 37,4. Він не знав, що йому робити і боявся, чи покриє місцева медична страховка витрати на лікування та діагностику.

У другому випадку йшлося про жінку, у якої більше 2-х тижнів була температура трохи вище 37, сухий кашель. Вона була як у місцевого сімейного лікаря, так і спілкувалася з Анною Борисівною.

"Тривала лихоманка зберігається, сімейний лікар призначає їй антибіотики. Я рекомендую зробити рентген і ми виявляємо, що у неї почалися зміни в легенях. Оскільки пацієнтка старша 40 років й зміни на рентгенограмі були неоднозначні, відправила її ще й на комп'ютерну томограму, яка виявила інфільтративний туберкульоз у фазі деструкції. Простіше кажучи – в легені у жінки виникла порожнина розпаду. Пацієнтка була відправлена в протівотуберкульозний диспансер де був підтверджений діагноз і призначено лікування", – розповідає лікарка.

Найцікавіший випадок трапився з третьої пацієнткою. Дівчина зателефонувала лікарю, і повідомила, що у неї є всі симптоми коронавірусу (висока температура, кашель сухий і біль у грудній клітці), і вона не знає що їй робити. При розмові з'ясувалося, що вона відчуває слабкість і дискомфорт у грудній клітці ще з жовтня 2019, за кілька місяців до початку пандемії по всьому світу.

Уже пів року у неї тримається температура і замість того, щоб піти в лікарню, дівчина слухала поради кількох друзів, які працюють педіатрами. Вони призначали їй лікування, яке не давало результату. І лише у квітні 2020 року пацієнтка зважилася звернутися як до онлайн-лікаря, так і до сімейного лікаря.

"Вона дотягла до крайнощів, піднялася температура, почалася сильна слабкість. Жінка реально втратила вагу. У результаті пішла робити комп'ютерну томографію. Дзвонить мені її особистий лікар і каже, що у пацієнтки запущена стадія туберкульозу. Ось зараз ніби здає додаткові аналізи в тубдиспансері, результати ще не знаю", – наголосила Анна Борисівна.

При цьому жінка весь цей час жила з чоловіком і двома дітьми. Спокійно ходила на роботу, контактувала з іншими людьми та могла потенційно заразити їх.

Що робити, якщо підозрюєте у себе COVID?

Лікарка визнає – зараз багато українців впадають у паніку та в кожному чханні шукають смертельну хворобу. До деякої міри це нормально, адже практично всі перебувають вже місяць вдома, на карантині, а інформаційний простір заповнений темою пандемії.

При цьому Анна Борисівна радить не панікувати і тверезо поставитися до захворювання. По-перше, у 80% хворих все протікає в легкій формі. По-друге, поки хворих в Україні не так багато, щоб говорити про масштабні проблеми для кожного, але це не привід порушувати карантин.

Лікарка пропонує такий алгоритм дій: