Підозрювали COVID-19, а виявився туберкульоз: незвичайні історії від українського лікаря

Паніка навколо коронавірусу створює більше проблем, ніж сама хвороба. Лікарі стверджують, що чимало українців за найменшого підвищення температури починають нервуватися, чи то 36,8, чи 37,1. Саме тому в соціальних мережах набирає популярність онлайн-підтримка тих, хто підозрює у себе вірус. Кожен може знайти номер потрібного лікаря й поділитися переживаннями, а можливо діагностувати у себе недугу.

В одній з таких груп OBOZREVATEL знайшов лікарку-фтизіаторку, Анну Борисівну, яка поділилася цікавими історіями зі своєї роботи за останній місяць. Вона також порадила українцям, що робити, якщо підозрюєш у себе коронавірус.

Не COVID-19, а ГРВІ чи туберкульоз

Анна Борисівна працює в одній з міських лікарень Києва. За фахом вона фтизіаторка, займається лікуванням дихальних шляхів людини (спеціалізується на туберкульозі). Після початку пандемії замислилася про те, щоб допомогти пацієнтам, які підозрюють у себе нову недугу.

"Розумієте, є багато людей, які думають, що у них COVID-19. Щоб вони зайвий раз не ходили в лікарню, не заразилися самі й не ставили "під удар" лікарів, вирішила допомагати їм онлайн. Я надала свої контакти в одній із груп у Facebook, де безкоштовно кожен охочий може зі мною зв'язатися. В жодному разі не можу замінити реальну консультацію з лікарем, але принаймні скерувати людину в потрібне русло мені під силу", – розповідає Анна Борисівна.

З її слів, за останній місяць надійшли десятки дзвінків від українців з усієї країни і навіть з найближчого зарубіжжя – Польщі, Чехії. Багато хто боїться, що у них коронавірус. Люди телефонують щодня, мінімум двічі-тричі. Трапляється, що й більше.

"У перші дні було багато дзвінків, переважно панічних. З розряду: "Лікарю, доброго дня. Я сиджу на карантині вдома, у мене віднімається права рука, а ще відчуваю пирхота в горлі. Напевно, це китайська зараза, адже я був 3 дні тому на роботі і міг підхопити недугу від колег. Що мені тепер робити?". Таких історій вистачає і сьогодні", – розповідає лікарка.

Найчастіше у людей діагностують звичайне ГРВІ та після прийому препаратів від застуди все проходить. Але є незвичайні випадки.

На пам'яті Анни Борисівни, таких було всього три. Перший стосувався українського заробітчанина в Чехії, у якого була субфебрильна температура близько 37,4. Він не знав, що йому робити і боявся, чи покриє місцева медична страховка витрати на лікування та діагностику.

У другому випадку йшлося про жінку, у якої більше 2-х тижнів була температура трохи вище 37, сухий кашель. Вона була як у місцевого сімейного лікаря, так і спілкувалася з Анною Борисівною.

"Тривала лихоманка зберігається, сімейний лікар призначає їй антибіотики. Я рекомендую зробити рентген і ми виявляємо, що у неї почалися зміни в легенях. Оскільки пацієнтка старша 40 років й зміни на рентгенограмі були неоднозначні, відправила її ще й на комп'ютерну томограму, яка виявила інфільтративний туберкульоз у фазі деструкції. Простіше кажучи – в легені у жінки виникла порожнина розпаду. Пацієнтка була відправлена в протівотуберкульозний диспансер де був підтверджений діагноз і призначено лікування", – розповідає лікарка.

Найцікавіший випадок трапився з третьої пацієнткою. Дівчина зателефонувала лікарю, і повідомила, що у неї є всі симптоми коронавірусу (висока температура, кашель сухий і біль у грудній клітці), і вона не знає що їй робити. При розмові з'ясувалося, що вона відчуває слабкість і дискомфорт у грудній клітці ще з жовтня 2019, за кілька місяців до початку пандемії по всьому світу.

Уже пів року у неї тримається температура і замість того, щоб піти в лікарню, дівчина слухала поради кількох друзів, які працюють педіатрами. Вони призначали їй лікування, яке не давало результату. І лише у квітні 2020 року пацієнтка зважилася звернутися як до онлайн-лікаря, так і до сімейного лікаря.

"Вона дотягла до крайнощів, піднялася температура, почалася сильна слабкість. Жінка реально втратила вагу. У результаті пішла робити комп'ютерну томографію. Дзвонить мені її особистий лікар і каже, що у пацієнтки запущена стадія туберкульозу. Ось зараз ніби здає додаткові аналізи в тубдиспансері, результати ще не знаю", – наголосила Анна Борисівна.

При цьому жінка весь цей час жила з чоловіком і двома дітьми. Спокійно ходила на роботу, контактувала з іншими людьми та могла потенційно заразити їх.

Що робити, якщо підозрюєте у себе COVID?

Лікарка визнає – зараз багато українців впадають у паніку та в кожному чханні шукають смертельну хворобу. До деякої міри це нормально, адже практично всі перебувають вже місяць вдома, на карантині, а інформаційний простір заповнений темою пандемії.

При цьому Анна Борисівна радить не панікувати і тверезо поставитися до захворювання. По-перше, у 80% хворих все протікає в легкій формі. По-друге, поки хворих в Україні не так багато, щоб говорити про масштабні проблеми для кожного, але це не привід порушувати карантин.

Лікарка пропонує такий алгоритм дій:

Якщо у вас виникли симптоми: температура, ломота в тілі, катаральні явища, сухий кашель без задишки, залишайтеся вдома на самоізоляції й обговоріть це дистанційно з вашим сімейним лікарем.

Провітрюйте приміщення, приймайте симптоматичне лікування яке призначив ваш доктор, стежте за вологістю повітря та пийте багато рідини.

Якщо ваш стан погіршується або з'являються нові тривожні симптоми (посилення частоти дихання, поява нудоти, блювання, пронос), обов'язково потрібно викликати швидку допомогу 103, розповівши про симптоми й терміни захворювання.

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