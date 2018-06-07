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"Історично гіркий досвід": на Донбасі передбачили ескалацію бойових дій

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Російська Федерація почала активно постачати на тимчасово окупований Донбас боєприпаси, зокрема і важку гусеничну техніку.

Місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 танків у Луганській області і системи "Град" біля Широкиного. Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав екс-військовий розвідник і волонтер Андрій Римарук.

"Також є інформація, що деякі російські кадрові офіцери отримали наказ з Генштабу РФ перед початком Чемпіонату світу з футболу зменшити кількість обстрілів. Але кількість техніки і боєкомплекту, які перетинають непідконтрольний адміністративний кордон України і Росії, дає можливість насторожитися і задуматися. Тим більше, що історично є гіркий досвід агресії РФ під час спортивних змагань", - написав Римарук.

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Також, за його словами, в червні сильно почастішали польоти ворожих безпілотників.

"Для чого це робиться? Вони інтенсивно вивчають телевізіони кожної бригади, кожного батальйону, сектору, щоб, і я не здивуюся, у майбутньому або найближчим часом нанести удар", - припустив волонтер.

Як писав OBOZREVATEL, сили ООС перейшли в активну оборону на Донбасі, а ворог застосував заборонену зброю.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
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