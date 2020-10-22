Історичні фото (via George Costanza).

СРСР, початок 80-х. Головна гордість і найцінніше, що було у радянській жінки - хутряна шапка.

Для тих, у кого ще не було такої коштовності - це була блакитна мрія! Приблизно, як зараз дванадцятий IPhone.

Їх намагалися не знімати, так як цей хутряний артефакт діставався усіма правдами і неправдами - навіть шили на замовлення.

Носили з собою всюди, тому що крали їх в одну мить. Не знімали навіть в кінотеатрах, і якщо попереду сиділа така ось, горда собою, феміна, мені доводилося вистрибувати з штанів, щоб зрозуміти в кінці фільму, хто переміг - наші або фашисти.

Перука, золоті зуби, югославські чоботи і сервіз "Мадонна" на самому почесному місці домашнього серванта доповнювали набір щасливою будівницею комунізму.

Чоловіки, не дуже посміхайтеся - про вас, тодішніх, буде окрема розповідь. До речі, хто дивився радянський фільм "Шапка"? Один з моїх найулюбленіших. А поки ... Off!

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