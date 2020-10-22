Їстівні і неїстівні гриби: основні відмінності і фото

Збір грибів восени вимагає від любителів "тихого полювання" чітких знань: дуже важливо ще на першому етапі відрізняти їстівні від неїстівних.

У розпал сезону OBOZREVATEL вирішив розповісти, як відрізнити отруйні гриби від абсолютно безпечних.

Так, за можливістю вживання гриби поділяються на 3 групи:

Їстівні, які можна їсти навіть без попереднього відварювання. Умовно-їстівні – вимагають попереднього вимочування або тривалого варіння. Є різновиди, які можна їсти тільки молодими, оскільки, дозріваючи, вони накопичують токсини і стають отруйними. Неїстівні – зовні часто виглядають двійниками їстівних різновидів, однак містять отрути, тому їх вживання викликає отруєння, іноді смертельні.

Розрізнити їстівні і неїстівні різновиди допомагає аналіз візуальних ознак, іноді запаху. Отже, розберемо деякі схожі між собою гриби:

1. Лісовий печериця і бліда поганка. Розрізнити їх допоможуть такі ознаки:

Платівки під капелюшком – у печериці вони коричневі або рожеві, у поганки білі.

М'якоть на зламі – печериця колір не змінить, у поганки розлом стане жовтим або червоним.

Запах – печериця містить в ароматі нотки анісу і мигдалю, поганка не пахне зовсім або виливає аромат сирої картоплі.

Місце виростання – поганки ховаються в листяному лісі, печериці люблять провітрювані, сонячні ділянки, часто ростуть уздовж доріг, на узліссях.

Отруйна бліда поганка, яка містить аманітін і фаллоідін, схожа зовні на печерицю Грибовики

2. Опеньки справжні і несправжні. Опеньок несправжній не грозить смертю, але гарантує легке отруєння в формі розладу шлунка під час його потрапляння в шлунково-кишковий тракт. Існує кілька ознак "підробки":

Занадто яскравий: червоний, оранжевий або оливковий – відтінок капелюшка.

Відсутність "спіднички" на ніжці.

Гладкий капелюшок (у справжніх опеньків на поверхні темні лусочки).

Землистий запах.

Опеньок несправжній гарантує легке отруєння в формі розладу шлунка Грибовики

3. Справжня і несправжня лисичка. Лжелисички вимагають тривалої обробки, мають неприємний смак і за неправильного приготування викликають легке отруєння. Відмінні ознаки такі:

Справжні лисички завжди утворюють сімейки: їх частини щільно притиснуті один до одного, складають єдине ціле. Краї капелюшків хвилясті, колір рівномірний на всіх частинах. Пахне лисичка персиком або абрикосом.

Лжелисичка забезпечена тонкою ніжкою без потовщення під капелюшком, краї у неї рівні, без "оборочок". Капелюшок має насичено рудий колір у середині і блідий по краю. М'якоть видає запах гнилі у розломі.

Несправжні лисички викликають легке отруєння Грибовики

4. Боровик, гірчак і сатанинський гриб. Шляхетний білий гриб відрізняється товстою циліндричною ніжкою і червонувато-коричневим капелюшком. М'якоть його залишається білою у розломі. Двійник боровика жовчний гриб або гірчак під час розлому стає рожевим. Смак у нього гіркуватий. Особливо небезпечним є сатанинський гриб із капелюшком з дрібним ворсом. Ніжку гриба покриває червона сіточка, а у розрізі його м'якоть стає насичено-лілового і видає запах гнилого лука.

Шляхетний білий гриб відрізняється товстою циліндричною ніжкою і червонувато-коричневим капелюшком Грибовики

5. Їстівні і неїстівні свинушки. Їстівний різновид – це товста свинушка – великий гриб із короткою, товстою ніжкою. Колір коричневий або бурий. Зсередини капелюшок покритий пластинками. Свинушку товсту можна вживати в їжу після попереднього вимочування і подальшого варіння.

Свинушка тонка (Дунька) – отруйний гриб. Його токсини не викликають негайного отруєння, але мають властивість накопичуватися в тканинах і проявляють себе з часом руйнуванням червоних кров'яних тілець. У гриба витончена до низу ніжка й оливковий або бежево-зелений капелюшок.

Свинушка тонка – отруйний гриб, товста – їстівний Грибовики

6. Несправжні і справжні маслюки. "Підробки" видають себе зміною кольору на зламі: синіють або червоніють. Визначити справжній можна за наявністю таких ознак:

Слизька поверхня капелюшка і ніжки, особливо явно ця ознака помітна в сиру погоду. Масляниста плівка легко піддіваєтся ножем і тягнеться.

Капелюшок губчастий, без пластинок.

"Підроблені" маслюки видають себе зміною кольору на зламі Грибовики

Можливі способи визначення отрути в грибах під час варіння такі:

Цибуля або часник. За першого варіння в каструлю поміщають очищену цибулину або кілька зубків часнику. Якщо у воді є тирозин, овочі побуріють.

Молоко. Під впливом отруйного ферменту пепсину молоко згортається. Тому для перевірки в рідину поміщають гриби. Однак деяка кількість пепсину міститься в деяких їстівних видах, тому метод визнати достовірним не можна.

Недосвідченим грибникам слід скористатися такими порадами, щоб вживання зібраних грибів не обернулася трагедією:

Вивчіть кілька найбільш поширених їстівних видів, які ростуть у вашій місцевості і беріть гриби, які мають їх характерні ознаки; Не беріть ті екземпляри, під час розгляду яких виникають навіть найменші сумніви. Поки немає достатнього досвіду, збирайте трубчасті гриби: боровики, маслюки, підосичники, підберезники. Не пробуйте сирі гриби: їх смак не дасть жодної інформації, але найменшого шматочка отруйного зразка досить для отруєння. У виявленій сімейці спочатку придивіться до великих екземплярів: вони мають явно виражені ознаки, і визначити вид буде легше.

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