Істерика українців через евакуйованих із Китаю: у скандал "втрутилася" ПЦУ

Православна церква України закликала громадян не проявляти аж настільки негативне ставлення до приїзду на Батьківщину українців, яких евакуювали із Китаю.
За словами священнослужителів, вони вкрай стурбовані такою поведінкою співвітчизників у ситуації, коли для подібної агресії немає підстав. Відповідний пост опубліковано на сторінці ПЦУ у Facebook.
"Хоча медичні служби засвідчили, що серед тих, хто повернувся, немає хворих, а необхідність проходження карантину є додатковим і необхідним заходом безпеки, – страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття", – йдеться у повідомленні.
У ПЦУ відреагували на протести проти евакуйованих із Китаю
У ПЦУ підкреслили, що церква, звісно, не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою.
Однак зі свого боку вони, священнослужителі, просто зобов’язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулася Україна.
Тому зокрема закликали українців проявляти милосердя і любові до ближніх, які опинилися у біді та скрутному становищі.
"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість та витримку, збереже від пошесті згубної хвороби та від згубної ненависті й відчуження!" – підсумували у ПЦУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменниця і політична діячка Марія Матіос розкритикувала позицію українців, котрі збунтувалися проти прибуття до України земляків, яких евакуювали із Китаю.
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