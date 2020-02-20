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20 лютого • оновлено в 13:05
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Істерика українців через евакуйованих із Китаю: у скандал "втрутилася" ПЦУ

1.3т
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Православна церква України закликала громадян не проявляти аж настільки негативне ставлення до приїзду на Батьківщину українців, яких евакуювали із Китаю.

За словами священнослужителів, вони вкрай стурбовані такою поведінкою співвітчизників у ситуації, коли для подібної агресії немає підстав. Відповідний пост опубліковано на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Хоча медичні служби засвідчили, що серед тих, хто повернувся, немає хворих, а необхідність проходження карантину є додатковим і необхідним заходом безпеки, – страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття", – йдеться у повідомленні.

У ПЦУ відреагували на протести проти евакуйованих із Китаю

У ПЦУ відреагували на протести проти евакуйованих із Китаю

У ПЦУ підкреслили, що церква, звісно, не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою.

Однак зі свого боку вони, священнослужителі, просто зобов’язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулася Україна.

Тому зокрема закликали українців проявляти милосердя і любові до ближніх, які опинилися у біді та скрутному становищі.

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість та витримку, збереже від пошесті згубної хвороби та від згубної ненависті й відчуження!" – підсумували у ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменниця і політична діячка Марія Матіос розкритикувала позицію українців, котрі збунтувалися проти прибуття до України земляків, яких евакуювали із Китаю.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
евакуація вірус протест Православна церква України
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