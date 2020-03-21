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21 березня • оновлено в 11:11
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Испытание, которое пройдут не все

10.2т
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Давайте поговорим о серьезных вещах. О выживании.

В Италии 23 февраля было всего 3 погибших от коронавируса. А вчера, 20 марта, погибло 627 людей за один день. Вчера в СМИ появилось сообщение, что в Украине 3 погибших от коронавируса. Всего трое. И многие подумали - меня не заденет.

Поверьте, так думали и итальянцы, которые проигнорировали нормами карантина и самоизоляции.

Я не нагнетаю панику. Я просто прошу всех вас спасти себя и своих близких. Оставайтесь дома. Не выходите из дому без крайней необходимости. Убедите своих родных и близких старшего возраста не покидать дом. Принесите им еду и лекарства. Минимизируйте риск. Не занимайтесь самолечением. При малейших признаках заболевания обращайтесь к врачу. Соблюдайте личную гигиену и регулярно мойте и обеззараживайте руки антисептиками.

И помните, что находясь в самоизоляции на карантине вы спасаете не только себя, но и многих других. Не ждите волны смертей. Поверьте в опасность сегодня!

Обязательно посмотрите этот ролик чтоб понять действие и всю опасность коронавируса, почему надо мыть мылом руки и почему именно карантин является основным средством при отсутствии вакцины и лекарств против COVID-19.

А потом покажите этот ролик своим друзьям и близким. Это важно для понимания и избавления от заблуждений. И гоните ссаными тряпками любого, кто скажет, что коронавирус - это "маркетинговый ход" или что это фейк.

Это самый большой вызов с которым столкнулось человечество в новейшей истории после второй мировой войны. И это самое страшное испытание, которое пройдут не все.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
Джерело
Джерело: Telegram-канал Борислава Березы
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Тарас Бор
Тарас Бор
А хуле млеть.Метро в Киеве и Харькове ж закрыли.Куйня,что на маршрутку стоит километровая очередь.Это ж на свежем воздухе.А в такси зазиться невозможно.Ведь после каждой очередной поездки таксист дезинфицируют свое авто специальным раствором.А мэр Киева обещал дезенфицировать улицы.А он дурного ничего не может предложить в принципе.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Куйня какая.Мы ж эвакуировали десятки тысяч своих сограждан с эпицентра пандемии.Нам всё ПОКУЙ.
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