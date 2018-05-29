А давайте поговорим о нас, гаццких порохоботах. В понимании некоторой части населения, продажных предателей страны, которых после того как к власти придёт (от обилия вариантов я уж и не знаю чью фамилию здесь поставить), нас всех нужно поставить на колени и расстрелять. Ах, как это романтично и главное традиционно, пуля в затылок. Догадываюсь откуда пришла подсказка.

Спросите за что расстреливать? Отвечу! Лишь за сущую мелочь, а именно за поддержку Верховного Главнокомандующего ВСУ в ситуации противостояния агрессии России, которая прёт "свиньёй" по всем фронтам, военным, информационным, экономическим, политическим и ещё Бог знает каким.

– ну собственно да, это ж порохоботы су*и эдакие так хитро подготовили армию к вероятной войне, которая вдруг стала реальной. Руками потрогать можно. Даже поучаствовать при желании. Железные каски, один броник на сотню бойцов и тепловизоры с беспилотниками, правда только условные. Ну не падлы, а?

– конечно же, это порохоботы за российские деньги (ах как не во время курьера приняли) водили еженедельные шествия по столице Украины. "В программе дебильные плакаты, формирование альтернативной армии, драки с полицией". Два часа истерик и вуаля, неделю СМИ страны-агрессора загружены работой по уши.

– безусловно никто иной как порохоботы оттанцовывывали персональную кадриль перед Европой, кривляясь во все коленки "не давайте Украине безвиз... ну благаю... вам шо, жалко"?

– и они же, те порохоботы гребанные, заполнили собой все медийное пространство некоторых украинских СМИ, которые жадно кормятся с кремлевской ладони. Это же так интересно и главное важно рассказывать о дружбе народов и о том, что если убрать действующего Президента Украины, то война сразу закончится. Конечно же закончится, кто же спорит? Я и спьяну не представлю себе цену этого мира в исполнении тех, для кого враг исключительно в Киеве. Кстати, как столицу Украны будут переименовывать в Братск на Днепре?! Через референдум или одного хотения будет достаточно?

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– исключительно порохоботы засрали свои аккаунты и как следствие мозги перепостами информационных помоек и антипрезидентскими тезисами дворовых шавок беглого профессора, как того же Рената Кузьмина, неся это в массы.

– порохоботы и никто иначе вытерли подошвы своей обуви об один из символов Украины - государственную границу, а после кривлялись в спорах, "Гля! А шо такова? А может нас заминировали... Гы-гы-гы!"

– это они падлы "шыколадные" притащили в Киев минометы и кумекали, как бы так позаковыристей накрыть стодвадцатками правительственный квартал, а заодно и посольство РФ, тем самым грохнув сразу несколько зайцев. А там Путен придёт (отец спаситель), порядок наведёт. Повод же будет охрененный.

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– именно порохоботы слились в экстазе с бэк-вокалом кремля под куполом ВР, собирая подписи за отставку Пороха. Ну бы его нах, Джевелинов достаточно, сыты по горло. Царь гневается. Не хватало ещё Предаторы увидеть над опорниками братских друзей.

– ну, а кто же ещё, как не порохоботы генерируют новых Президентов с темпом стрельбы ЗэУшки. "А давайте его поставим. Он парень хороший... Нет, вот луТше его. Это чувак больше подходит!" Это очень сильный шаг, воткнуть на пост Президента Украины человека с нулевым опытом чего-либо вообще. Человека не представляющего себе, что такое управлять страной которая находится в состоянии войны. Скажите, эти люди точно хотят добра Украины?! Окей... Я согласен. Проголосую за того-же мэра Конотопа или новоиспечённого кандидата Бубенчика, но при соблюдении двух условий! Он сядет за штурвал Ан-148, а в салоне которого будут все его промоутеры. Взлёт, два круга в стороне от Киева и посадка. Он же парень хороший, значит точно справится. Тем более рядом будет инструкция по управлению самолётом. Ну, а потом он делает простейшую операцию любому из пассажиров салона. Удаление аппендицита. Без ассистентов. И снова лишь с учебником "Хирургия". Справится, я отдам за него голос на выборах. Слово даю.

Говорят, что нам платят деньги за посты. Правда никто не знает сколько и у кого забирать те деньги, но это и не важно. Оппоненты с револьвером в руках сказали, что платят, значит так наверное и есть. Главное, что они наверное совершенно бесплатно (Бэнтли не в счёт) уничтожают Украину медийно. Потом царь наградит, медалькой "За помощь Кремлю". Ой, а вы разве не знали на чьих подмостках танцевали?