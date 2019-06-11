"Існує два варіанти": Портников дав прогноз щодо миру з Росією

Росія зможе співіснувати з Україною, тільки окупувавши всю її територію або повністю відмовившись від своїх імперських планів.

Таку думку в своєму блозі для The Insider висловив український журналіст Віталій Портников.

"Росіяни й українці могли ужитися в одній імперії, в двох "братніх радянських республіках", але як дві держави вони в осяжній історичній перспективі ужитися просто нездатні. І при цьому обидва народи – й обидві еліти – не можуть цього усвідомити. Розуміння цього простого факту є хіба що у тієї "купки націоналістів", яку в Росії звикли звинувачувати в усіх бідах України, і у нечисленних російських демократів, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки", – написав він.

Портников дав прогноз щодо миру з Росією Українська правда

За його словами, постійне бажання Росії "запхати український фарш назад в імперську м'ясорубку перетворює українців і обраного ними президента на союзника "купки націоналістів".

"Так і буде тривати в доступному для огляду майбутньому, поки в Росії не виробиться "звичка" до окремої України, як до окремої Польщі чи Фінляндії, і поки сама Україна не стане самодостатньою державою без чужої мови, культурного впливу й історичних стереотипів", – наголосив журналіст.

Портников зазначив, що існує тільки два варіанти вирішити українську проблему – якщо Росія окупує всю територію або залишить її в спокої.

"Але оскільки ні того, ні іншого Росія зробити не в змозі, її імперські конвульсії будуть ще довго резонувати з судомами становлення української держави", – підсумував журналіст.

Віталій Портников UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього президенту Володимиру Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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