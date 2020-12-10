Іслямов про судилище в Криму: мій позов до ЄСПЛ накриє могильною плитою путінсько-кремлівську владу

Рішення окупаційних маріонеткових російських "судів" в Криму юридично нікчемні, проте оскаржити їх все одно доведеться, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказав гендиректор кримськотатарського телеканалу ATR, віцепрезидент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. На його думку, оскаржувати рішення окупантів треба саме у європейському суді, щоб цей кейс "накрив могильною плитою путінсько-кремлівську владу".

Іслямов прокоментував заочний вирок російських окупантів – 19 років позбавлення волі. Він сказав, що сприйняв його без емоцій і має намір подати позов до

"Природно, всі ці рішення окупаційних маріонеткових "судів" юридично нікчемні, але оскаржити їх нам все одно доведеться. Ми знаємо, що правди там не доб'ємося. Але потрібно пройти весь цей шлях, щоб подати позов до ЄСПЛ. Саме в європейський суд, щоб мій кейс, як багато подібних кейсів, накрив могильною плитою путінсько-кремлівську владу", – сказав він.

Він підкреслив, що справжні суди будуть проходити у звільненому Криму над тими "суддями", які сьогодні "виносять вироки незломленому кримськотатарському народу".

Українського бізнесмена і колишнього віцепрем'єра Криму Ленура Іслямова заочно засудили до 19 років колонії суворого режиму. Його звинувачують нібито в організації енергетичної блокади півострова.

10 грудня так званий Верховний суд окупованого Криму виніс заочний вирок Іслямову – 19 років позбавлення волі. Адвокат кримського татарина заявив, що обвинувачений буде оскаржувати таку постанову.

Бізнесмена звинувачують за вісьмома статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, зокрема в:

нібито організації незаконного збройного формування або участь у ньому (мова йде про батальйон імені Номана Челібіджіхана);

здійсненні диверсійних дій (наприклад, нібито в підриві опор ЛЕП в Криму та організації блокади півострова);

публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ.

Крім 19 років колонії, Іслямов "засудили" до року додаткових обмежень свободи та заборонили брати участь в діяльності ЗМІ терміном на два роки.

Іслямов з квітня по травень 2014 року обіймав посаду заступника голови Ради міністрів Республіки Крим після окупації півострова. Також бізнесмен був одним з активних учасників громадянської блокади Криму у 2015 році.

У 2016 році організував добровольчий кримськотатарський батальйон "Крим" імені Номана Челебіджихана, розташований в Херсонській області на Чонгарі.

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