Самый главный навык, который необходимо освоить каждому человеку — это расслабление.

Умение правильно расслабиться помогает преодолевать стресс и напряжение, сохранить здоровье и молодость.

В наше время, вследствие бешеного ритма жизни люди разучились расслабляться.

Человек привык жить в ощущении постоянной спешки и стресса, как белка в колесе. Под воздействием стресса и накопленного напряжения мы становимся подобно постоянно сжатому кулаку. Рано или поздно кулак разожмется, но уставшая рука сможет мало что делать. А что если такое внутреннее напряжение постоянно?

Внутренние органы и клетки тела не в полной мере снабжаются кровью, кислородом и всеми питательными веществами. В следствии постоянного напряжения и стресса ухудшается обмен веществ, ускоряется процесс старения организма, дыхание становится поверхностным, что приводит к нехватке кислорода на клеточном уровне.

Зачастую женщины в целях продлить молодость бегут в косметические салоны красоты и пытаются устранить следствие процесса старения, но не основную причину. Хотя чтобы поддерживать кожу и организм в хорошем состоянии достаточно 15 минут в день выполнять специальные дыхательные упражнения, которые улучшат кровообращение на капиллярном уровне, что сразу же улучшит качество внешности, красоты и здоровья всего организма.

Большую роль также играет образ жизни. Если вы целый день сидите в офисе, то ваши мышцы и ум всё это время постоянно напряжены и они уже не могут полностью расслабиться по щелчку пальцев. Расслабление - это искусство, которому необходимо учиться каждому человеку.

Умение физически быстро расслабляться влияет не только на здоровье. В напряженном теле – беспокойный ум, который производит негативные эмоции, они активизируют гормоны стресса, напряжение растет, приводя к заболеваниям и плохому самочувствию.

Используйте свое время на полезное и естественное восстановление физического и эмоционального баланса, чтобы потом не тратить гораздо больше времени и сил на лечение заболеваний. Гораздо лучше вовремя о себе позаботиться.

Регулярно практикуя дыхательные упражнения Даосских практик, вы научитесь расслабляться, оздоровитесь и омолодите свой организм. Занимаясь Даосскими практиками всего лишь 15 минут в день вы уже через месяц занятий получите эффектный и качественный результат, желаю вам убедиться в этом на практике.