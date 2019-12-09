"Іскандери вже гикають": у Криму почали скаржитися на РФ через санкції

Жителі тимчасово окупованого Росією Криму постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

Найбільше турбот у кримчан виникає у фінансовій сфері. Міжнародні платіжні системи та сервіси грошових переказів у Криму вже кілька років не працюють, пише "Крим.Реалії".

Часто мешканці півострова в соцмережах скаржаться на відсутність банкоматів, неможливість переказу грошей або посилок з-за кордону.

У Криму почали скаржитися на РФ через санкції

"Яндекс-карти теж не доставляють до Криму. Мені відмовили в перевипуску картки через неможливість видачі за місцем мого проживання. Не надсилають", – розповів кримчанин Ігор Кириченко.

За словами ще одного жителя анексованого півострова, Андрія Терехова, він зіткнувся з труднощами через те, що в Криму немає пошти Росії, оскільки це міжнародна компанія і вона не працює з півостровом через санкції.

"У нас пошта Криму. Зрозумій, в Криму все через одне місце треба замовляти, включно з ВПН, виїжджаючи в Краснодарський край, у нас і ківі-терміналів насправді немає, на всіх чеках обслуговуються в Краснодарському краї, замість нормальних російських банків – у нас в Криму під виглядом цих банків успішно дурять кримчан мікропозики, у яких в реквізитах оплати стоять Ощадбанк, ВТБ-24, Альфа-банк.

Усі віджаті магазини змінили назви: був АТБ – став Пуд, Епіцентр перетворився на Нова-центр. Сьогодні почався продаж квитків на чемпіонат Європи з футболу в Санкт-Петербурзі, але Криму там немає, оскільки він є частиною України на сайті УЄФА.

"МТС" – і та не визнала Крим, зараз продає усі вишки та обладнання в Україні і покидає Крим, буде знову незрозуміло який лівий зв'язок, яки не підпадає під санкції, ні "Білайну", ні "Мегафона" тут ніколи не буде", – говорить він.

Крим. Почали за Western Union, а закінчили за "задовбали ці камені з неба. Не може росія забезпечити людям нормальну, життя нехай поверне назад Україна". прочитайте pic.twitter.com/1FScQSZb54 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 14 вересня 2019 р

Ух ти. Виявляється, Раше-система QIWI не тільки свої банківські карти в Крим не шле, а й відмовляється поповнювати рахунки кримських мобільних операторів (скріншот звідси: https://t.co/JovWdiTFN7 ). Іскандери вже гикають. pic.twitter.com/sSwVIOYGiG - Wasily Crimea (@wasily_crimea) 6 грудня 2019 р

звичайний кримчанин, який не має боргів і кредитів зараз і при Україні теж, до речі, вирішив відкрити на материку собі дебетові карту, подав заявку і став чекати ...

але з аусвайса НЕ квитками на Росії

бо Крим-Україна

в РФ пам'ятають ето.Особенно банки pic.twitter.com/VojbZBWBqj - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 25 вересня 2019 р

Навіть якщо кримчанам допомагають "танці з бубном" провести оплату на Алі, то в справу вступають продавці і скасовують замовлення.

Справедливості заради зазначу, що деякі ізголяться і замовлення таки проходить, але таких все менше з кожним днем. Банять безжально. pic.twitter.com/kRZuUoRTSG - Стомлений парад (@SouthUkr) 28 вересня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не наздогнали ні українські, ні міжнародні санкції.

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