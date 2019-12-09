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9 грудня • оновлено в 13:21
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"Іскандери вже гикають": у Криму почали скаржитися на РФ через санкції

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Жителі тимчасово окупованого Росією Криму постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

Найбільше турбот у кримчан виникає у фінансовій сфері. Міжнародні платіжні системи та сервіси грошових переказів у Криму вже кілька років не працюють, пише "Крим.Реалії".

Часто мешканці півострова в соцмережах скаржаться на відсутність банкоматів, неможливість переказу грошей або посилок з-за кордону.

У Криму почали скаржитися на РФ через санкції

У Криму почали скаржитися на РФ через санкції

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"Яндекс-карти теж не доставляють до Криму. Мені відмовили в перевипуску картки через неможливість видачі за місцем мого проживання. Не надсилають", – розповів кримчанин Ігор Кириченко.

За словами ще одного жителя анексованого півострова, Андрія Терехова, він зіткнувся з труднощами через те, що в Криму немає пошти Росії, оскільки це міжнародна компанія і вона не працює з півостровом через санкції.

"У нас пошта Криму. Зрозумій, в Криму все через одне місце треба замовляти, включно з ВПН, виїжджаючи в Краснодарський край, у нас і ківі-терміналів насправді немає, на всіх чеках обслуговуються в Краснодарському краї, замість нормальних російських банків – у нас в Криму під виглядом цих банків успішно дурять кримчан мікропозики, у яких в реквізитах оплати стоять Ощадбанк, ВТБ-24, Альфа-банк.

Усі віджаті магазини змінили назви: був АТБ – став Пуд, Епіцентр перетворився на Нова-центр. Сьогодні почався продаж квитків на чемпіонат Європи з футболу в Санкт-Петербурзі, але Криму там немає, оскільки він є частиною України на сайті УЄФА.

"МТС" – і та не визнала Крим, зараз продає усі вишки та обладнання в Україні і покидає Крим, буде знову незрозуміло який лівий зв'язок, яки не підпадає під санкції, ні "Білайну", ні "Мегафона" тут ніколи не буде", – говорить він.

Як писав OBOZREVATEL, компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не наздогнали ні українські, ні міжнародні санкції.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
санкции
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ну что кастрюли, у вас лишний повод подрочить.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир ,в котором живут педики, геи ,пидофилы ,маньяки, наркоманы , лютует эпидемия, прыгают кастрюляголовые далбаящуры, и всему это му завидует весь мир , а тем более Крым.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюляголовые вы и ваш ссаный обоз предсказуемы.Оди и тебе мусолит темы по кругу вы что свою свинячие сознание утешаете.
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