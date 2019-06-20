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"Ішов би на **й цей цар": у Криму повстали проти Путіна

5.1тЧитати матеріал російською

У Керчі в анексованому Криму озвучили гострі питання до президента Росії Володимира Путіна, який взяв участь у четвер, 20 червня, в "Прямій лінії".

Підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліка опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Що б ви запитали у В. В. Путіна? Я б запитала наступне: "Чому Керч – ворота Криму, найдавніше місто Росіїї, місто-герой, місто на двох морях у такому жалюгідному стані? Чому в Керчі така жахлива адміністрація?" – обурилася одна з кримчанок.

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"Ішов би на **й цей цар": у Криму повстали проти Путіна

Twitter КРЫМский бандеровец

Інші користувачі в коментарях почали бурхливо обговорювати життя за Росії.

"Тссс, закон про образу влади вже діє", "Ішов би на к*й цей цар", "Коли він разом із усіма кремлівськими піде на заслужений відпочинок?", "Чекають, коли з нього здеруть підкови, вручать квиток у пекло, де засунуть у казан з киплячим маслом, дадуть облизувати розпечену сковорідку і повернуть 2013 рік", "А чого чекати? Царьок часто приїжджає в місто, тільки ось толку нуль", – написали в коментарях.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Керчі поскаржилися, що за української влади місто було набагато чистішим, тоді як захоплення Росією перетворило півострів на смітник.

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Славу уронили
Славу уронили
Читать этого клоуна - себя не уважать.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
У всех авторов обоза мания величия. Они своё мнение и своих знакомых выдают за мнение всех. Ребятки скромнее надо быть.
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леня зе
леня зе
сам пью сам гуляю .можно перефразировать.сам пишу сам обсираю
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