"Ішов би на **й цей цар": у Криму повстали проти Путіна

У Керчі в анексованому Криму озвучили гострі питання до президента Росії Володимира Путіна, який взяв участь у четвер, 20 червня, в "Прямій лінії".

Підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліка опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Що б ви запитали у В. В. Путіна? Я б запитала наступне: "Чому Керч – ворота Криму, найдавніше місто Росіїї, місто-герой, місто на двох морях у такому жалюгідному стані? Чому в Керчі така жахлива адміністрація?" – обурилася одна з кримчанок.

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Twitter КРЫМский бандеровец

Інші користувачі в коментарях почали бурхливо обговорювати життя за Росії.

"Тссс, закон про образу влади вже діє", "Ішов би на к*й цей цар", "Коли він разом із усіма кремлівськими піде на заслужений відпочинок?", "Чекають, коли з нього здеруть підкови, вручать квиток у пекло, де засунуть у казан з киплячим маслом, дадуть облизувати розпечену сковорідку і повернуть 2013 рік", "А чого чекати? Царьок часто приїжджає в місто, тільки ось толку нуль", – написали в коментарях.

Крим

Крим. "Йшов би на куй цей цар" - ватний керченський паблік коментує пряму лінію з луноликих. На інших паблік повна тиша. На вулицях навіть немає трансляцій, як це було організовано окупантами в минулі роки https://t.co/N8NcTOr1Pl pic.twitter.com/CGNJjY5LZc - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 20 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Керчі поскаржилися, що за української влади місто було набагато чистішим, тоді як захоплення Росією перетворило півострів на смітник.

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