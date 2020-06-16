Раптово померла парамедичка "Артистка", яка працювала на Донбасі. Фото

Дарина Дурова Суспільство 23:20, 16.06.2020 Оновлено: 23:34, 16.06.2020

Померла українська парамедичка Ірина Шевчишин із позивним "Артистка", яка працювала на Донбасі.

Про це у вівторок, 16 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця ГО "Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну" Раїса Шматко. Вона написала, що Шевчишин трагічно загинула, проте деталей не уточнила.

"Як же так? Пройти таке пекло війни... Сонечко наше, наша красуня полетіла на небо. Я не хочу вірити, я ніколи не зможу в це повірити", – йдеться у пості.

Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ірина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
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