Виважене, спокійне, розмірене життя. Час наче призупинив свій біг по колу. Тепла сонячна безповітряна погода швидко змінюється поривами страшенного вітру, що пробирає до кісток, але також швидко минає і дозволяє сонцю викликати теплу весняну посмішку на обличчі перехожих, не відчувши такої швидкої зміни.

Кажуть, що Амстердам – особливе місце. Відчуття свободи, гідності змішане з напруженим рухом велосипедистів та запахом різних трав в повітрі, викликає бажання отримати новий, ще не відомий на практиці досвід! А коли потрапляєш в Голандію під час цвітіння тюльпанів, неймовірне відчуття радості, веселощів, підвищеного настрою наповнює тебе з середини і ти наче прокидаєшся і починаєш розуміти важливість і неповторність кожної життєвої миті.

Голандія

Новини Історії АТОвців очима їх психіатра

Так сталося, що вдруге з невеликою перервою пощастило відвідати Голандію, вивчати досвід організації служб охорони психічного здоров’я. В квітні – це був досвід організації допомоги людям, які вживають психоактивні речовини (ПАР), а зараз – це організація медико-соціальної допомоги людям з вадами психічного здоров’я. Неймовірно, але нові знання ми отримали на найбільшому штучно створеному острові в світі, де знаходиться місто Алмер, що було засноване в 1976 році. Старої психіатричної системи там не існувало, тому почали створювати нову за ідеологією та організацією систему охорони психічного здоров’я.

Спробую коротко надати отриману інформацію. По-перше, і найголовніше, держава разом із фахівцями визнали необхідним підтримати якість життя людини, яка страждає на психічні розлади. Саме потреби клієнта, а не економія державних коштів, стали ключовими при плануванні реформування системи та дали можливість досягнути сучасного рівня якості життя людей з вадами психічного здоров’я. Старий підхід, спрямований на відсутність захворювання, був змінений на можливість адаптуватися до особистого стану та навчитися ним керувати; тривога та турбота стосовно хвороби змінені на турботу про здоров’я; негативний прогноз стосовно психічних розладів, в тому числі і тяжких, на усвідомлення, що кожна людина має і може керувати своїм життям; запит пацієнта на отримання будь-якої допомоги від фахівця, на запит отримати допомогу, щоб краще допомогти самому собі. По-друге, фахівці, посилаючись на сучасні наукові дослідження, широко пропагували і продовжують пропагувати ідею щодо надання психіатричної допомоги за місцем проживання та знаходження людини, доводили про негативні наслідки на перебіг захворювання в умовах довготривалого лікування в стаціонарі. Головна мета – не допустити клієнта до госпіталізації в стаціонар, врахувати усі негативні наслідки госпіталізації.

Факти та цифри. В Алмере щорічно надається допомога 30 тис. клієнтам у віці старше 18 років, які проживають на території із загальної чисельністю 400 тис. Щотижня за допомогою звертаються 50 первинних клієнтів. Допомога дітям надається окремо від допомоги дорослим. 320 пацієнтів щорічно отримують стаціонарну допомогу. Зі 100 стаціонарних ліжок – 34 ліжка в закритому відділенні, де в основному клієнти отримують допомогу за рішенням суду, і 66 ліжок у відкритому відділенні. Надання допомоги дорослим фінансується страховими компаніями. 7-8 страхових компаній заключають договори на кількість пацієнтів, які отримають лікування протягом року і визначають перелік та вартість послуг. В Голандії існує велика конкуренція щодо надання психіатричної допомоги, зокрема, для “легких” діагнозів, що лікуються в інших “непсихіатричних” закладах або в приватному секторі. Допомога дітям фінансується органами місцевого самоврядування. Стаціонарні відділення змішані для спільного перебування чоловіків та жінок. Палати для перебування розраховані на одного пацієнта, із можливістю мати всі необхідні речі в кімнаті. Є палата для ізоляції пацієнта. Фіксація пацієнтів в Голандії заборонена, але дозволяється використовувати спеціальний одяг для жінок і чоловіків, що обмежує їх рухи при психомоторному збудженні. В наявності спеціальна білизна та матраци, що неможливо розірвати. Їжа доставляється у відділення ззовні. Клієнти використовують виделку і ніж при прийомі їжі (в тому числі, у закритому відділенні). Білизну прати забирає відповідна організація. Прибирання також здійснюють спеціальні служби, що обслуговують заклад.

Як не згадати 15-річну історію намагання привести у відповідність нормативну базу щодо застосування в Україні ізоляції та фіксації пацієнтів. Поки визначилися с поняттям фіксації та її алгоритмом (коли, хто, як та чим); поки зареєстрували та ліцензували самі засоби фіксації, довго шукаючи до якої статті бюджету їх додати (впевнена, що і сьогодні багато чиновників не можуть це зрозуміти), а в Європі вже розпочався рух про заборону фіксації та визначення інших сучасних умов і для ізоляції пацієнтів з вадами психічного здоров’я. В Україні і на сьогодні відсутні вимоги для ізоляційних кімнат, не цікаво Міністерству охорони здоров’я займатися такими незначними питаннями (існують значно актуальніші та негайні). І в плані заходів національної програми охорони психічного здоров’я під стратегічними гаслами загубили реальні практичні кроки захисту прав наших пацієнтів.

В Голандії пацієнти з вадами психічного здоров’я починають отримувати допомогу на первинному рівні у сімейного лікаря. Крім того, їм гарантовано при необхідності 12 психотерапевтичних сесій психолога чи медичної психіатричної сестри. Медична психіатрична сестра в Голандії – це фахівець, який пройшов додаткове 3-х річне спеціальне навчання з питань охорони психічного здоров’я після базової освіти медичної сестри. Вона може призначати медикаменти та контролювати медикаментозне лікування певний період часу (для роботодавців такі психіатричні медичні сестри є економічно привабливими у порівнянні з лікарями – психіатрами). Якщо через визначений період часу не настає покращення стану здоров’я або у клієнта є суїцидальні думки, його скеровують на другий рівень надання допомоги.

На другому рівні існує амбулаторна, стаціонарна та допомога вдома, або за місцем знаходження клієнта (соматична лікарня, будинок догляду, вулиця, парк, тощо). На другому рівні для 400 тис. населення існують 8 мультидисциплінарних бригад, які надають допомогу людям з тяжкими психічними розладами. Кожна бригада – це 10 різних фахівців. Одна ставка – 36 годин роботи на тиждень. Всі бригади самі вирішують склад та обсяг роботи, в залежності від потреб пацієнтів, яких вони обслуговують. Лідером такої бригади є психіатр або психолог. До складу також входять секретар та клієнт. На обслуговуванні у кожній бригаді в середньому знаходяться 250 пацієнтів, третя частина з яких з тяжкими психічними розладами та 8-10% знаходяться в кризовому стані. Всі члени бригади зустрічаються 4 рази на тиждень зранку для обговорення стану пацієнтів. Кожен тиждень обговорюються 6 пацієнтів з тяжкими психічними розладами, відбуваються зустрічі цих пацієнтів та їхніх родичів з усіма членами бригади. Для задоволення потреб пацієнта, бригада співпрацює з поліцією (зустрічі відбуваються не менше ніж 1 раз на місяць), органами місцевого самоврядування, педагогами в школі, громадськими організаціями, тощо).

На другому рівні надання спеціалізованої допомоги, крім мультидисциплінарних бригад, створюються за потребою в регіоні екстрені бригади, які надають спеціалізовану допомогу, спрямовану на спеціальні групи пацієнтів або їх спеціальні потреби. Існують спеціалізовані бригади, що надають допомогу при кризових станах; для надання домашнього догляду; нагляду за пацієнтами, які мають побічні ефекти від прийому ліків; для надання допомоги людям старше 65 років або пацієнтам з вадами психічного здоров’я, які лікуються в соматичних стаціонарних відділеннях з приводу інших захворювань.

Спільно із мультидисциплінарними та спеціалізованими бригадами в Голандії створена служба інтенсивного домашнього лікування. Дана служба прийшла в Голандію з Англії та отримала адаптацію з урахування особливостей та потреб клієнтів. Співробітники даної служби відвідують пацієнта вдома або за місцем перебування за потреби – 3 рази на тиждень або 3 рази на день. Основна мета – попередити госпіталізацію або скоротити її тривалість.

Україна має 2-х річний подібний позитивний досвід пілотного проекту спільнотних мобільних мультидисциплінарних бригад, які надавали допомогу пацієнтам з вадами психічного здоров’я в 4-х регіонах країни за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Фахівцями ДУ “Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України” спільно з учасниками пілотного проекту було підготовлено Стандарт надання амбулаторної психіатричної допомоги спільнотними мобільними бригадами, який залишився поза увагою “нової професійної команди” МОЗ України (все, що було напрацьовано раніше – це комуністичне минуле та корупційне сьогодення; майбутнє української психіатрії заплановане з чистого листа). Сьогодні Стандарт надання амбулаторної психіатричної допомоги спільнотними мобільними бригадами охорони психічного здоров’я склав основу методичного посібника з даного питання, і може використовуватися в регіонах за потреби та підтримки місцевої влади.

Ще одним різновидом амбулаторної психіатричної служби в Голандії (її молодшою сестрою) є служба “Debfland”, яка займається соціальним супроводом пацієнтів. Дана служба отримує фінансування від органів місцевого страхування (державне страхування відсутнє); має 125 співробітників; обслуговує 2 тис. клієнтів; має оцінку від клієнтів 7.9 за 10-бальною шкалою. Щорічний оберт – 10 млн. євро.

Місія даної організації складається з 5 видів діяльності, а саме: вільне відвідування клієнтами даної структури; індивідуальний супровід клієнта; групова діяльність; програми профілактики та захищене житло. Будь – який клієнт чи здорова людина можуть завітати до центру з метою спілкування, відпочинку, отримання чашки кави, тощо. Індивідуальний супровід пацієнта гарантує визначення його рівня соціального функціонування за відповідним інструментарієм, з метою створення індивідуальної програми реабілітації, для вирішення основного питання – як пацієнт може допомогти собі. Групова діяльність забезпечує включення клієнтів в проекти щодо працевлаштування (в тому числі і на території даної структури): в компанії, що ремонтують велосипеди; салони краси; ресторани, тощо. Пацієнти, які приймають участь у проектах працевлаштування, окрім соціальних пільг від держави з приводу захворювання, отримують додаткові привілеї. Програми профілактики передбачають просвітню діяльність згідно із запитом від органів місцевого самоврядування. Наприклад, лекції з профілактики депресії чи суїцидів; уроки щастя в школі; заповнення інформаційних прогалин в населення, тощо. “Debfland” має 27 одиниць для мешкання пацієнтів з тяжкими психічними розладами. Тривалість перебування в цьому помешканні пацієнтів – 2 роки до їхньої інтеграції в суспільство.

Крім визначеної місії, підтримуєються різні іновації. На данний момент служба має міський автобус та 6 автомобілей для проведення туристичних екскурсій по місту. Водії цих транспортних засобів – самі пацієнти!

Розголосити інформацію про стан пацієнта неможливо без згоди пацієнта. Виключенням є кризові стани, що визначено законодавством.

Багато змін, які ми побачили в Голандії, не вимагають мільйонів євро, необхідна політична воля та розумна кадрова політика в системі надання психіатричної допомоги і охорони психічного здоров’я в Україні.

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