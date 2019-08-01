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Ірина Говоруха
Ірина Говоруха
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Жизнь с приходом старости не заканчивается. История

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Никогда не поздно. Никогда не рано.

Женщины дружили еще со студенческой скамьи. Вместе учились в кулинарном училище и "стреляли" друг у дружки брючные костюмы. Перерисовывали из журнала Burda модели, постигая азы комбинаторности. Охотились за очками-авиаторами. Конспектировали технологию приготовления цыпленка табака и горохового супа, расставляя на полях восклицательные знаки. "В бульон, сваренный на свиных ребрышках, положить замоченный горох и 1-2 чайных ложки сахара для взрыва вкуса". Гадали на ветке вишни и держали друг за дружку пальцы в чернилах во время сдачи экзаменов.

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На последнем курсе обе вышли замуж и завертелось: распашонки, молочные кухни, ясли, работа в столовых, школьные линейки и пионерские лагеря. Переезды, поиск мастеров-плиточников и приготовление птичьего молока. Зима, лето, две зимы подряд. Солнце, косохлёст, листопад. Школьный вальс, вальс Мендельсона, дрожащий голос в телефонной трубке: "Мама, ты стала бабушкой". Затем в их домах стало чуть тише, дети переехали и начали воспитывать своих детей. Подруги вышли на пенсию. Сменили очки, обои, стрижки. Освоили мишек "Барни" и шоколадное печенье а-ля Oreo.

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В тот год случилось непоправимое. Их мужья ушли, не оставив ни обратного адреса, ни записки, ни надежды на еще одну встречу. Один не проснулся, хотя с самого утра планировал стеклить балкон, второй простудился на рыбалке, распутывая леску в зябкой сентябрьской воде и умер на следующий день. Первое время женщины, встречаясь на кладбище, кивали и тихо плакали, уткнувшись каждая в свое горе. Затем, когда боль чуть поутихла, стали разговаривать. Сперва о том, что лучше посадить на могилках: барвинок или анютины глазки. Затем о проделках внуков и ноющих суставах. В один из таких дней Макаровна насухо вытерла глаза и предложила создать свое дело. К примеру, организовать кафе. Подруга недоверчиво подсчитала на пальцах не то годы, не то сбережения и выдала резюме, что уже поздно. Макаровна отмахнулась, подумаешь, шестьдесят. Достала тетрадку и быстро набросала меню.

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Они открылись через два месяца, и народ повалил толпами. Слух об их борще, пельменях и окрошке распространился молниеносно. Да и цены, смешно сказать, гороховый суп – восемнадцать гривен, вареники – двадцать, жаркое – тридцать пять.

Через шесть лет подруги выкупили помещение. Через семь приобрели авто, получили права и отправились в путешествие. Побывали в Париже, Риме, Будапеште. Объездили Румынию и Болгарию. Попробовали таратор, гювеч и кисело мляко. Мамалыгу, нарезанную суровой ниткой, и творожную запеканку "аливенч" без сахара и муки.

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В этом году им исполняется семьдесят. Женщины уже придумали себе подарок. Отработают сезон, побросают в машину кеды с шортами и отправятся в путешествие по Греции. Ведь жизнь с приходом старости не заканчивается. Просто приобретает иное звучание, содержание и смысл.

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Автор
Ірина Говоруха Ірина Говоруха
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ирины Говорухи
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Луговской Николай
Луговской Николай
Скорее фантазия Автора,или сказка,но читать было приятно. Примите благодарность от восьмидесятилетнего оптимиста. Если бы еще и власть,немного нас замечала,вообще не жизнь а праздник,была бы!!!
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Velichko Aleksandr
Velichko Aleksandr
Было бы неплохо,если бы это стало правилом. А так очень редкое исключение.
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