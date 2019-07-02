В понеділок російські окупанти розстріляли машину військових медиків, двоє лікарів загинуло. Подія, екстраординарна навіть для нашої затяжної війни, марковані медичні машини розстрілювали хіба що фашисти.

Трагедія відбулася напередодні чергової зустрічі в Мінську, після розведення військ в Станиці Луганській (це інший напрямок фронту, але питання деескалації має вирішуватися комплексно). Президент висловив співчуття з приводу загибелі героїв. Хоч, на мою думку, ця трагедія вимагала більш жорсткої реакції. Як мінімум - замовити телефонну розмову з лідерами нормандського формату, канцлером Меркель і президентом Макроном, поінформувати їх про це і вимагати тиску на Путіна: негайно припинити вогонь.

Якщо ми хочемо реальної деескалації, а не імітації, то це потребує в першу чергу припинення вогню на фронті, на всіх ділянках і всій лінії зіткнення. Розведення військ без припинення вогню - імітація. І я не відкрию таємниці, якщо скажу, що й на маріупольському напрямку, й на луганському - стріляють... Я впевнена, що українська делегація в Мінську, як досвідчені переговорники, мають добиватися саме цього. Й вимагатиме від СММ ОБСЄ відкрити, нарешті, постійно діючі спостережні пункти. Але без публічної позиції президента, без серйозної і навіть жорсткої роботи з нашими партнерами - буде просто імітація, а не реальна деескалація...

Німеччина і Франція, які сприяли поверненню російської делегації в ПАРЄ, без виконання РФ резолюцій асамблеї, в т. ч. щодо мінських угод, припинення вогню і звільнення заручників, теж несуть свою частину відповідальності за це загострення на фронті. І не треба боятися їм це сказати. За Україну треба боротися. Щодня. Жорстко.

Власне, про це я хотіла говорити на "Свободі слова", бо ж зовнішня політика, питання війни, повна відсутність будь-якого плану у нинішньої владної команди - це теми, які хвилюють і потребують дискусії, спільних рішень. Але знову була безкінечна волинка про "нові/старі обличчя"... І в мене була одна репліка...

Імітація - чи то в питаннях деескалації, чи ключових викликів часу, чи спотворення ключових тем кампанії - дуже дорого обійдеться країні. Невже ви не відчуваєте цього?

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