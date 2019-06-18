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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
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"95 квартал" виліз в усій його "красі" в Парижі

24.9т

Візит в Париж. Важливо, що радники починають готувати нормандський формат, що президент Зеленський виправив перекладача щодо прямих перемовин з сепаратистами, підкресливши, що це неможливо і заявив про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації в ПАРЄ. Добре, що ці меседжі зовнішньополітичні радники заклали в тези. І що пан Зеленський це публічно озвучив. Це позитивно й по суті продовжує риторику президента Порошенка.

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Зеленський похвалився українськими жінками у Франції і нарвався на критику

Про жінок – бренд і туризм – це непристойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його "красі"... Сексизм, примітивізм і на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку СН, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності. В Зеленського ж начебто навіть є радниця з гендерних питань, чекаємо її публічної реакції. Сподіваюся, пану Зеленському і його радникам вистачить мудрості не сказати щось подібне в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель була б дуже здивована подібними заявами...

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Автор
Ірина ГеращенкоІрина Геращенко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЕммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
ПАРЄсепаратистнормандський формат
Джерело
Джерело:Facebook Ірини Геращенко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Панi Геращенко,заспокойтесь.Вас жiнкою нiхто не вважає.Ви -- паж його величностi Петра Шоколадного.
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Єзута Галина
Єзута Галина
Один вже запрошував іноземців приїзжати в Київ навесні, коли "жінки роздягаються і є на що подивитись". Нагадаю, зараз він в Ростові
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Ну не сделаешь из дерьма конфетку.....а из фигляра гос деятеля!
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