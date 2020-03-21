Ірина Бекешкіна померла: ким була і що зробила для України

У суботу, 21 березня, стало відомо про смерть видатної української соціологині, директорки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної.

OBOZREVATEL пропонує згадати читачам про заслуги відомої науковиці та її життєвий і професійний шлях.

Ірина Бекешкіна народилася 4 лютого 1952 року в Івделі (Росія), але все життя прожила в Україні. Вона закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка та аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Була незаміжня.

Бекешкіна працювала науковою редакторкою журналу "Філософська думка", молодшою і старшою науковою співробітницею Інституту філософії АН УРСР. З 1991 року – наукова співробітниця Інституту соціології НАН України.

Ірина Бекешкіна UA Rating

У Фонді "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва соціолог працювала з 1996 року, стала авторкою понад 100 наукових праць. Бекешкіна очолила Фонд у 2010 році – після смерті Кучеріва.

У 2007 і 2008 роках Бекешкіна входила в топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Нагадаємо, що Фонд "Демократичні ініціативи", який вона очолювала, одним з перших після проголошення незалежності України почав проводити екзитполи під час виборів.

Також Бекешкіна відома тим, що розробила структурну модель особистості як об'єкта комплексного дослідження і концепцію електоральної поведінки, її особливостей в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагічна новина про смерть Бекешкіної з'явилася на сайті Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 21 березня. Колеги покійної відзначили, що її відхід у вічність став передчасним.

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